La rinascita di Pamela Prati con il suo nuovo libro, Come una Carezza: trama e di cosa parlerà.

Quanti di noi, in questo particolare periodo storico, hanno iniziato a rimpiangere quando i programmi televisivi si occupavano unicamente del famigerato Prati Gate? Lei che con il suo Mark Caltagirone, che ancora non abbiamo capito come abbia fatto a cascarci, ha incollato allo schermo milioni di telespettatori. Bene, ora ha deciso di scrivere un libro, un romanzo che ha catturato un po’ l’attenzione. In molti si chiedono infatti se si parlerà del caso mediatico con Eliana Michelazzo e la famigerata Donna Pamela. Se ci saranno delle delucidazioni sul caso o se invece si parlerà di altro.

Di cosa parlerà il libro di Pamela Prati?

Dalle prime notizie che abbiamo sul libro di Pamela Prati sappiamo che la showgirl, dopo essersi definitivamente separata dalle sue due ex manager ha rifuggito per un po’ le attenzioni mediatiche. Ha iniziato una nuova vita ha annunciato con un post sui social che starebbe per uscire il suo nuovo libro. Pare che il titolo sia Come una Carezza e Pamela si racconterà senza filtri a cure aperto, raccontando ogni dettaglio di sé e della sua vita. Molto probabilmente si troverà anche spazio per raccontare la vicenda dell’amore presunto, quello con Mark Caltagirone e i fan sono assolutamente curiosi di saperne di più.

Quando uscirà il libro e le parole di Pamela

Su Instagram la Prati ha scritto: “Come Una Carezza uscirà nelle librerie il 2 aprile. Finalmente ho deciso di raccontarmi, senza filtri, senza timori. Tra queste pagine ci sono io, le ferite insanabili della mia infanzia, i tradimenti della vita, il dolore, e soprattutto la voglia di rialzarsi sempre, più forte di prima. In questo momento di sconforto e fatica, spero possiate trovare nel mio racconto parole di rinascita. Perché in me, come in ciascuno di voi, si nasconde un nucleo indistruttibile di forza e resistenza”. Al settimanale Chi, Pamela ha spiegato di essersi così messa a nudo per potersi liberare dal peso che aveva dentro e che in qualche modo, ovviamente, condiziona la sua vita. La storia di Mark Caltagirone l’ha messa oggettivamente alla gogna mediatica e, da allora, è ovviamente sparita dalle scene. Pamela aggiunge che nel libro c’è la sua vera storia, con tanta positività e tanta voglia di vivere di rinascere.

Riferendosi poi a Mark Caltagirone la Prati ha spiegato che nel libro Come Una Carezza ne parla perché vuole mettere fine a tutta questa storia che l’ha fatta soffrire moltissimo e continua a renderle complicato ogni gesto più semplice. “Il resto si discuterà nelle sedi opportune” ha chiosato la donna.