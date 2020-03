Nel giardino della casa del Grande Fratello VIP un durissimo scontro si è acceso questa mattina tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta per le pulizie: i toni sono diventati altissimi.

Il Grande Fratello VIP continua nonostante l’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia. Nella casa più spiata d’Italia a volte si accendono dei fuochi tra i concorrenti, come tra Antonella Elia e Licia Nunez o Valeria Marini. Questa mattina Teresanna Pugliese e Sossio Aruta hanno avuto un durissimo scontro nel giardino. I toni sono stati davvero alti e sono intervenuti gli altri coinquilini per calmare l’atmosfera: ecco cosa è successo intorno alle 12 di oggi, 15 marzo 2020.

Grande Fratello VIP, duro scontro in giardino tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta: toni altissimi

Nella mattinata di oggi, 15 marzo 2020, si è accesa una lite furiosa tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta. La giovane napoletana, stanca di vedere la casa in disordine, si è dedicata alle pulizie della veranda con l’aiuto di Antonio Zequila: l’ex tronista si è infastidita quando ha visto altri coinquilini in giardino a prendere il sole. “Qua prendono il sole e pensano di stare al Lido Mappatella” esclama.

Sossio, già innervosito con lei durante la colazione, ha subito replicato: “Oggi non è giornata, facciamo attenzione a ciò che diciamo”. Teresanna ha sbottato ed ha iniziato ad urlare: “Ti senti chiamato in causa per ogni cosa, non stavamo parlando di te“. L’ex tronista ed ex fidanzata di Francesco Monte accusa il napoletano di depilarsi continuamente senza pulire subito dopo: “Non alzare la voce, sono stufo di essere offeso, ci vuole un limite e cafone lo dici a qualcun altro” replica il calciatore. Durante lo scontro sono intervenuti gli altri VIP, come Andrea Denver, perchè i toni diventavano sempre più alti ed accesi.