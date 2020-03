Uomini e Donne: ex coppia del programma annuncia la separazione

Una ex coppia di Uomini e Donne ha annunciato la separazione: i fan sono rimasti a bocca aperta, infatti erano molto amati dal pubblico

Uomini e Donne è un dating show seguito ogni giorno da milioni e milioni di italiani. Il programma, condotto da Maria De Filippi, non ha rivali e ogni settimana sbaraglia la concorrenza delle altre reti. La punta di diamante del programma è senza ombra di dubbio il trono over: il format, ideato dalla produzione, ha addirittura surclassato il trono classico, format più longevo. Le storie delle dame e dei cavalieri appassionano gli italiani. Il programma presto sarà sospeso per via del Coronavirus. Si tratta della prima volta nella propria storia. Una brutta botta per Maria De Filippi, che cercherà di correre ai ripari appena la situazione sarà rientrata.

Uomini e Donne, ex coppia annuncia la separazione

Nel corso degli anni, molte coppie si sono formate nello studio di Maria De Filippi. Alcune hanno deciso addirittura di convolare a nozze, altre meno fortunate hanno deciso di porre fine alla loro storia d’amore dopo qualche anno. Una delle ultime coppie nate nel trono over è quella formata da Pamela Barretta e Enzo Capo. I due, dopo una discreta conoscenza nel programma di Maria De Filippi, decisero di uscire insieme dal programma. La loro storia d’amore sembrava procedere a gonfie vele, come spiegato anche dai diretti interessati durante una puntata del trono over. I due sono stati anche in vacanza a Dubai e quella pare sia stata una vera e propria luna di miele. Pamela però, attraverso il suo profilo Instagram, ha annunciato la fine della storia con il suo compagno. Durante una sessione di domande e riposte sul popolare social network, la Barretta ha confessato: “Enzo mi ha lasciata” e in un’altra stories ha addirittura aggiunto: “Ha altro per la testa“. Le parole di Pamela hanno ovviamente lasciato di stucco i fan del programma di Maria De Filippi. Qualcuno addirittura pensava si trattasse di uno scherzo, ma Pamela ha smentito: “No. Sono vecchia io“.

Una brutta notizia per i sostenitori della coppia. Pamela e Enzo erano molto amati e la loro storia d’amore aveva appassionato migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo la luna di miele a Dubai, qualcosa pare non sia andato per il verso giusto. Sia Pamela che Enzo, però, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni. Dovremo aspettare, dunque, per capire il motivo della loro rottura. Stando alle parole dell’ex dama del trono over, però, la decisione pare sia stata presa da Enzo.