Anche Uomini e Donne sospeso per l’emergenza Coronavirus: ecco con cosa verrà sostituito il seguitissimo programma di Maria De Filippi.

L’emergenza Coronavirus ha letteralmente sconvolto il nostro Paese e, inevitabilmente, ha coinvolto anche le programmazioni della nostra tv. Tantissime trasmissioni sono state sospese, a causa dell’impossibilità di registrarle e per dare maggiore spazio all’informazione. Sia Rai che Mediaset hanno cancellato momentaneamente moltissimi programmi, ai quali nelle ultime ore si è aggiunto anche Uomini e Donne. Proprio così, anche la seguitissima trasmissione di Maria De Filippi è stata interrotta: era impossibile, per i protagonisti, raggiungere lo studio e continuare a conoscersi ‘normalmente’. La trasmissione andrà in onda per un’altra settimana, essendo state già registrate alcune puntate. Sarà fino a venerdì 21 marzo, quindi, che potremo seguire le avventure del Trono Classico e Over. Ma cosa andrà in onda a partire da lunedì 23 marzo? Scopriamo con cosa sarà sostituito Uomini e Donne a partire dalla prossima settimana.

Uomini e Donne sospeso per l’emergenza Coronavirus: verrà sostituito da una serie di film

Nelle ultime puntate, anche Uomini e Donne ha subito variazioni a causa del Coronavirus. Niente pubblico in studio, protagonisti distanziati l’uno dall’altro, niente balli a centro pista. Ma, inevitabilmente, anche la trasmissione di Maria De Filippi ha dovuto dire ‘stop’. Il programma di Canale 5 sarà sospeso, fino a data da destinarsi, a causa dell’emergenza sanitaria scoppiata nel nostro Paese. La trasmissione andrà in onda con le puntate registrate nei giorni scorsi, per poi terminare il prossimo venerdì. Ma cosa andrà in onda su Canale 5 alle ore 14.45? Ebbene, secondo quando riporta FanPage.it., la seguitissima trasmissione di Maria De Filippi sarà sostituita da un serie di film. Ecco alcuni titoli delle pellicole che vedremo prossimamente in tv: Pure Country, Secret Millionaire, Disegno d’amore e vari film tratti dai romanzi di Rosamunde Pilcher e Inga Lindstrom. In mancanza di trasmissioni, insomma, saranno i film a fare compagnia al pubblico.

Anche Uomini e Donne, quindi, sarà sospeso fino a data da destinarsi. Continua invece il serale di Amici 19, che va in onda senza pubblico e rispettando tutte le regole del decreto emanato dal Governo: il famoso talent di Canale 5 proseguirà per altre tre settimane. Come per il Grande Fratello Vip, Mediaset ha deciso di lasciar proseguire almeno i reality già in corso, per offrire comunque al pubblico un diversivo e un’alternativa. Un modo per distrarsi in un periodo così difficile per gli italiani.