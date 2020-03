Dopo la sua eliminazione inaspettata ad Amici 19, Valentin ha deciso di rompere il silenzio sui social e di scrivere un messaggio per i suoi fan.

La sua eliminazione, nel corso della terza puntata di Amici 19, è stata più che inaspettata. Valentin, dopo aver perso la sfida con Gaia, avrebbe dovuto ‘scontrarsi’ con Jacopo per aggiudicarsi la maglia per la quarta puntata del serale. Eppure, come raccontato in un nostro recente articolo, qualcosa non è andato per il verso giusto. Dopo aver chiaramente detto di non essere affatto concentrato per quanto accaduto qualche istante prima a Javier, il ballerino romeno ha anche dichiarato che, qualora avesse vinto la sfida con il giovane cantante, avrebbe ugualmente abbandonato il gioco. Insomma, una richiesta davvero improvvisa, c’è da ammetterlo. Ed è per questo motivo che Maria De Filippi lo ha invitato ugualmente ad abbandonare lo studio. A distanza di giorni da quanto accaduto, Valentin ha rotto il silenzio sui social. Ed ha scritto un messaggio a tutti coloro che, in questi lunghi ed intensi mesi, lo hanno sostenuto. Ecco cosa ha scritto.

Amici 19, il messaggio di Valentin a pochi giorni dalla sua eliminazione

Nella terza puntata di Amici 19, come raccontato anche in diversi nostri articoli, è accaduto davvero di tutto. In primis, la volontà di Javier di abbandonare il gioco. Ed in secundis, l’eliminazione inaspettata di Valentin. Con la sua grinta, con il suo fascino e con la sua smisurata bravura, il giovane Alexandru è stato uno dei ballerini più amati e seguiti di questa edizione del talent. Ed è proprio per questo motivo che la sua eliminazione inaspettata ed improvvisa durante la terza puntata del serale è stata una sorta di ‘fulmine a ciel sereno’. Tuttavia, a distanza di alcuni giorni da quanto accaduto in diretta televisiva, il bel romeno è tornato sul suo canale social ufficiale. Ed ha scritto un messaggio per tutti coloro che, in questi mesi, lo hanno sempre sostenuto.

‘Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare’, inizia così il messaggio di Valentin sul suo canale social a pochi giorni dalla sua eliminazione. E, poi, continua: ‘Sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta e ho conquistato il premio più grande: il cuore della gente’. In effetti, è proprio così. Subito dopo aver abbandonato il talent, sono stati diversi e, soprattutto, numerosi i sostenitori del programma che hanno mostrato il loro dissenso per l’eliminazione. Non a caso, in un batter baleno, anche questo post social è stato ‘bombardato’ di commenti più che positivi per lui.

