Rudy Zerby, nella puntata odierna del daytime di Amici 19, ha svelato un retroscena clamoroso su Valentin Alexandru: ecco cos’è successo dopo la puntata

La scorsa puntata del serale della diciannovesima edizione di Amici è stata molto movimentata. In studio ci sono state ben due ‘rivolte’: la prima di Javier, che ha minacciato di abbandonare il programma dopo la sconfitta nella sfida con Nicolai; la seconda di Valentin, che ha deciso di abbandonare il programma. Il ballerino era giunto all’ultima sfida con Jacopo, ma prima di esibirsi ha dichiarato: “Anche se vinco con Jacopo vado via lo stesso“. La conduttrice Maria De Filippi, infastidita dal comportamento del ballerino, ha risposto: “Per me puoi andare via anche adesso“. Il ballerino di latino americano ha deciso così di abbandonare la gara, mentre Jacopo è rimasto in gioco.

Amici 19, retroscena clamoroso su Valentin Alexandru

L’addio del ballerino ha scosso l’ambiente. Il pubblico del talent show di Maria De Filippi è tutto dalla sua parte. Alexandru era molto amato e la sua ‘dipartita’ non è stata ben accolta dai fan del programma. Il caso, però, si infittisce con nuovi particolari. Nella puntata odierna del daytime del talent show, andata in onda su Real Time, Rudy Zerbi ha fatto visita agli allievi della scuola più famosa d’Italia. Il professore ha fatto un duro richiamo ai ragazzi e poi ha parlato anche del ballerino eliminato nella scorsa puntata del serale. Zerbi, parlando del ballerino di latino americano, ha dichiarato: “Vi ricordo che lui senza troppi giri di parole ha detto che Jacopo era un incapace“. Il professore poi ha svelato un clamoroso retroscena sull’ex allievo della scuola: “Si è auto eliminato, ha fatto la scena e poi a telecamere spente viene a chiedere i soldi del premio dello sponsor? Siamo fuori di testa“. Secondo Zerbi, il ballerino, nonostante la ‘scena’ fatta in puntata, avrebbe chiesto il premio dello sponsor ricevuto anche da Talisa dopo la sua eliminazione. L’ex allievo della scuola non ha ancora risposto sui suoi canali social.

Alexandru, subito dopo l’eliminazione, ha rotto il silenzio su Instagram, scrivendo: “Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare. Ho imparato una lezione di vita, sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta ed ho conquistato il più grande premio: il cuore della gente“. Il ballerino ha fatto anche discutere per una presunta storia d’amore con Francesco Tocca, ballerina professionista e compagna di Raimondo Todaro. Queste, però, sono solo indiscrezioni e non ci sono conferme ufficiali da ambo le parti.