Durante la puntata del daytime di lunedì 16 Marzo di Amici 19, Rudy Zerbi è entrato nella casetta dei ragazzi ed ha fatto un furioso rimprovero a Javier: cos’è successo.

Come raccontato in un nostro recente articolo, la terza puntata di Amici 19 di venerdì 13 Marzo è stata davvero imperdibile e, soprattutto, ricca di colpi di scena. Non ci riferiamo soltanto, badate bene, all’eliminazione inaspettata di Valentin, ma anche alla volontà di Javier di abbandonare il gioco. Dopo aver perso la sfida con Nicolai e dopo essersi sentito dire di non avere espressività, il ballerino cubano ha chiaramente detto di non voler più continuare la gara. Soltanto grazie alla mediazione di Maria De Filippi e Giuliano Peparini, il bel Rojas ha deciso di rimanere. Tuttavia, appena ritornato in casetta, si è lasciato andare ugualmente a delle considerazioni non affatto piacevoli nei confronti dei giudici. E, soprattutto, di Rudy Zerbi. È proprio per questo motivo che, come abbiamo potuto vedere nel corso del daytime di oggi, il professore di canto è entrato nella loro casetta. Ed ha fatto loro un furioso rimprovero. Ecco di che cosa parliamo.

Amici 19, Rudy Zerbi furioso con Javier: cos’è successo

Nel video mandato in onda durante il daytime di Amici 19 di oggi 16 Marzo, abbiamo chiaramente visto un Javier visibilmente amareggiato per quanto accaduto durante la diretta televisiva della terza puntata. Che, tra l’altro, si è lasciato andare a dei giudizi poco carini nei confronti di Gabry Ponte, membro della giuria esterna, e Rudy Zerbi. ‘È un pagliaccio. Lo detesto’, queste le parole che il ballerino cubano ha rivolto al professore di canto. È proprio per questo motivo che, a poche ore dalla puntata, il giudice di Tu si que Vales è entrato nella casetta dei ragazzi. Ed ha tenuto loro un furioso rimprovero.

‘Se uno è pagliaccio perché dice quello che pensa, o ti auguri nella vita di incontrare solo pagliacci o ti auguri di incontrare solo gente che ti da ragione’, queste le parole che utilizza Rudy Zerbi dopo aver ascoltato le scuse del ballerino.