Cast Harry Potter: cosa fanno oggi gli attori della saga

Dove sono finiti gli attori della saga di Harry Potter: cosa fanno oggi Ron, Harry e Hermione?

Va in onda questa sera il primo appuntamento con la saga di Harry Potter. Italia 1 ha deciso infatti in questi giorni di quarantena per vincere il Coronavirus di trasformarsi nella rete giovane di Mediaset e dare spazio a film per ragazzi e famiglie. Così vedremo tra poco La Pietra Filosofale, ma forse sono in molti a chiedersi che fine hanno fatto oggi gli attori della saga di Harry Potter. Gli attori Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint che hanno dato vita ai protagonisti dei libri di J.K. Rowling oggi come stanno e quanti anni hanno? Scopriamolo insieme.

Cosa fanno oggi gli attori di Harry Potter?

Nel primo film, La Pietra Filosofale, correva l’anno 2001 e quindi i tre attori erano giovanissimi. Daniel, Harry Potter, aveva 11 anni, Emma Watson, Hermione Granger, aveva 10 anni mentre Rupert invece 12. Oggi hanno tutti superato i 30 anni e stanno continuando a lavorare nel mondo dello spettacolo e del cinema. Se Emma Watson è sicuramente quella che abbiamo visto di più al cinema, anche Daniel Radcliff si è difeso mentre forse quello che abbiamo visto meno è Rupert.

Dove è finito Harry? Cosa fa oggi Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe, che interpreta Harry Potter a luglio compie 31 anni e sta continuando a lavorare come attore. Lo abbiamo visto al cinema, ma si muove soprattutto a teatro. In ogni caso si è aggiudicato una stella sulla Walk Of Fame di Hollywood proprio per la popolarità data dal film. Sappiamo poi che la popolarità improvvisa ottenuta con i film ha creato dei problemi a Daniel che ha svelato di aver sofferto di alcolismo, ma ora di esserne completamente fuori grazie alla sua famiglia. Sappiamo poi che è fidanzato con Erin Dran e pare che siano anche prossimi al matrimonio.

Dove è finita Hermione? Cosa fa oggi Emma Watson

Emma Watson è sicuramente l’ex protagonista dei film di Harry Potter che, maggiormente è riuscita a scollarsi di dosso la fama legata alla saga. Oggi è molto apprezzata ad Hollywood e ha preso parte a molti film come Noah, La Bella e La Bestia, Piccole Donne… Da anni poi Hermione, meglio, Emma Watson è molto impegnata nel sociale e i suoi speech pubblici ne sono nettamente la prova. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo ora è single, ma spesso le è stato attribuito un flirt con l’attore che nella saga di Harry Potter, interpreta Draco Malfoy. Eppure i due pare siano soltanto molto amici.

Dove è finito Ron? Cosa fa oggi Rupert Grint

Rupert Grint è invece l’attore che ha interpretato Ron Weasley nella saga di Harry Potter. Anche per lui levarsi di dosso il volto e il personaggio di Ron non è stato semplice. Sappiamo che ha 32 anni e che lavora essenzialmente a teatro e nelle serie tv come Servant, Sick Note. Per quanto riguarda invece la sua vita privata sappiamo che Rubert è legato con l’attrice Georgia Groome, molto famosa in Inghilterra. Stanno insieme dal 2011 e pare che per loro, fra poco, scatterà il grande sì!