Bella da Morire, ecco le anticipazioni della seconda puntata della serie televisiva di Rai Uno che andrà in onda domenica 22 Marzo.

Una nuova serie televisiva esclusivamente al femminile è partita domenica 15 Marzo. Per circa quattro puntate, su Rai Uno, andrà in onda una nuova fiction, di cui la protagonista assoluta è Cristiana Capotondi, incentrata sulla morte di una giovane donna Gioia. Parliamo, quindi, di Bella da Morire. Eva Contini, ispettrice di Polizia interpretata dall’attrice romana, sarà così al capo di diverse indagini mirate a portare a galla l’assassino della ragazza. Senza alcun dubbio, la fiction otterrà un successo davvero incredibile. Anche perché, come raccontato in un nostro recente articolo, tratta di una tematica molto importante ai giorni nostri: il femminicidio. La domanda che, però, adesso ci poniamo è: cosa succederà nella seconda puntata. Se nel corso dei primi due episodi abbiamo assistito alla presentazione della trama, cosa accadrà nel terzo e quarto episodio? Ecco tutti i dettagli.

Anticipazioni seconda puntata Bella da Morire: cosa vedremo il 22 Marzo

Se nel corso della prima puntata di Bella da morire abbiamo assistito ad una sorta di ‘presentazione’ della tematica, è nel corso della seconda puntata che inizieremo ad entrare nel vivo della fiction televisiva. Dopo la misteriosa morte di Gioia, l’ispettrice di Polizia Eva Contini sarà al timone di una delicata indagine utile soprattutto a smascherare l’assassino. Ecco. Stando ad alcune anticipazioni, sembrerebbe che nel corso della puntata che andrà in onda domenica 22 Marzo, la protagonista riuscirà ad incastrare l’amante della donna. Sia l’ispettrice che il suo collega Marco, si concentreranno, infatti, su Graziano Silvetti. Grazie ad una preziosa testimonianza di una donna delle pulizie che lavoro per il giovane manager, la squadra di Polizia riuscirà ad ottenere il mandato d’arresto per l’uomo. Ma non è affatto finita qui. Eva, infatti, verrà anche a scoprire che Gioia faceva uso di farmaci. E soltanto grazie a questo, adesso, sarà possibile stabilire l’ora precisa della sua morte.

Non credete, però, che i colpi di scena siano finiti qui. Oltre a questa trama ‘principale’, ci saranno anche altri argomenti riguardanti i singoli personaggi. Marco, ad esempio, confesserà ad Eva di frequentare un centro per uomini violenti. Dal momento che, anni prima, aveva picchiato una sua compagna. Insomma, queste sono soltanto alcune delle anticipazioni della seconda puntata. Ma ci bastano per definire il secondo appuntamento davvero imperdibile.

Chi è il fidanzato di Cristiana Capotondi?

Cristiana Capotondi vanta di un fascino e di una bellezza davvero incredibile. È più che normale, quindi, che sia felicemente fidanzata. Il suo lui si chiama Andrea Pezzi. Ed è un conduttore televisivo, radiofonico ed anche imprenditore.