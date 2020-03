Caterina Balivo in diretta su Rai Uno nel programma Italia Sì ha fatto una confessione inaspettata riguardo la sua quarantena in casa con il marito. Ecco le parole della conduttrice.

L’emergenza Coronavirus obbliga tutti i cittadini a restare nelle proprie case per evitare eventuali contagi. Così anche tutti i conduttori e personaggi televisivi restano nelle loro abitazioni: anche il palinsesto in tv è cambiato del tutto. Molti programmi, Mediaset o Rai, sono stati sospesi. Tramite il programma in onda su Rai Uno, Italia Sì, il pubblico riesce a vedere i suoi personaggi preferiti in collegamento Skype dalle loro case. Si sono connessi in diretta con Marco Liorni tanti volti noti della Rai e tra questi anche Caterina Balivo che ha fatto una confessione inaspettata sulla sua quarantena. Ecco le sue parole.

Caterina Balivo confessa: “Non dormo con mio marito da dieci giorni”

Nella trasmissione in onda su Rai Uno ‘Italia Sì’, Marco Liorni si connette con tutti i personaggi e conduttori televisivi costretti a restare nelle loro dimore per via dell’emergenza Coronavirus. Dopo Mara Venier e Lorella Cuccarini, ognuna in diretta da casa propria, anche Caterina Balivo ha mostrato al pubblico Rai il suo meraviglioso sorriso. La conduttrice di Vieni da Me ha raccontato come sta trascorrendo le sue giornate in casa insieme al marito ed i figli. Un retroscena però ha attirato l’attenzione di tutti. Per il bene della famiglia non dorme insieme alla sua dolce metà: “Stiamo bene. Non dormo con mio marito da 10 giorni, abbiamo deciso perchè se uno dei due si ammala, chi sta con i bimbi? Abbiamo i nonni lontani. I bimbi sono piccoli” sono le parole della presentatrice napoletana.

La trasmissione da lei condotta è stata sospesa per l’emergenza Coronavirus: si lascia spazio così all’informazione con una nuova striscia del programma condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini.