Chiara Ferragni, durissimo sfogo su Instagram: “Cosa avete nel cervello?”, l’influencer è su tutte le furie, ecco cosa le ha fatto perdere la pazienza.

Chiara Ferragni è senza alcun dubbio l’influencer numero uno in Italia e tra le prime nel mondo e la sua popolarità è davvero incredibile. Basti pensare che il suo profilo Instagram ad oggi conta quasi 19 milioni di followers, ma i suoi seguaci sono in continuo aumento. Per questo motivo, ogni cosa che riguarda Chiara diventa subito virale. Del resto, l’imprenditrice digitale è sempre presente sui social e condivide tutto quello che fa, dai momenti di lavoro a quelli di vita quotidiana, comprese anche le situazioni più ‘intime’ insieme a suo marito Fedez, o ancora i divertenti e imperdibili siparietti che vedono protagonisti i ‘Ferragnez’, i quali amano scherzare e prendersi in giro a vicenda. Ma non solo. Chiara, infatti, usa Instagram anche per ‘dialogare’ con i fan, soprattutto in questo momento di quarantena forzata dovuto all’emergenza Coronavirus che sta costringendo tutti a rimanere in casa. L’influencer e suo marito hanno organizzato un’importante raccolta fondi per l’Ospedale San Raffaele di Milano, alla quale hanno partecipato tanti altri vip, e stanno tenendo compagnia alla gente con video e dirette sui social, approfittando della loro popolarità anche per sensibilizzare tutti al rispetto delle norme emanate dal Governo per fronteggiare la pandemia. Poco fa, però, Chiara ha avuto un durissimo sfogo nelle sue storie Instagram: ecco cos’è successo.

Chiara Ferragni sbotta su Instagram: “Che cos’avete nel cervello?”, ecco il suo durissimo sfogo

Chiara Ferragni ha perso davvero la pazienza poco fa e ha pubblicato il suo sfogo su Instagram. L’influencer, così come tanti altri vip, sta cercando di usare la sua popolarità per far capire alla gente la gravità dell’emergenza Coronavirus e per spingere tutti a rimanere in casa il più possibile. Poco fa ha pubblicato nelle stories una foto del Parco Sempione di Milano, nella quale si vedono diverse persone che vanno in bici o fanno jogging, alcuni dei quali non mantengono neanche la distanza di sicurezza imposta dal Governo. La reazione dell’influencer è inevitabile ed è molto dura: “Hanno rotto le pa**e, dovete multare”, scrive la Ferragni, che chiede l’intervento delle forze dell’ordine per quelli che non rispettano l’ordine di non uscire di casa se non per necessità primarie.

“Che problemi avete? Che cosa avete nel cervello? Andare a correre in un momento di emergenza sanitaria?”, scrive ancora Chiara, che è davvero su tutte le furie, preoccupata del fatto che il ‘sacrificio’ di tanti di rimanere chiusi in casa possa essere reso inutile dalla ‘leggerezza’ di qualcuno. Siete d’accordo anche voi con le sue parole?