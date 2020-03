Daniele Rugani, il giocatore della Juventus positivo al Coronavirus, ha parlato ai microfoni di JTV: ecco le parole del calciatore.

L’Italia sta affrontando un momento davvero delicato: il Coronavirus ha messo in ginocchio il paese e sta obbligando tutti i cittadini a restare nelle proprie case. L’uscita in strada può avvenire solo per casi di estrema necessità. L’epidemia ha colpito anche il mondo del calcio: Daniele Rugani è stato il primo giocatore di Serie A a diventare vittima del virus. Il difensore della Juventus è isolato in una stanza del J Hotel da giorni: oggi ha aggiornato tutti tramite una diretta su J TV. Ecco le parole rassicuranti del calciatore.

Coronavirus, Daniele Rugani: “Spero che il mio caso sia utile a sensibilizzare tutti sulla gravità del virus”

Daniele Rugani è stato il primo calciatore di Serie A a contrarre il Coronavirus: il difensore della Juventus è isolato da giorni in una stanza del J Hotel dopo esser risultato positivo al Covid-19. E’ tornato a parlare in occasione di un collegamento video con J TV ed ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute. “Sto bene, voglio tranquillizzare tutti. Sono sempre stato abbastanza bene, non ho avuto alcun grave sintomo” spiega il giocatore. “Al di là di questo, spero che il mio caso sia stato utile a sensibilizzare tutti sulla gravità di questo problema” ci tiene a sottolineare Daniele a tutti coloro che non hanno preso sul serio la pericolosità dell’epidemia.

Non appena uscita la notizia della sua positività, il calciatore allenato da Maurizio Sarri è stato invaso di messaggi. Il giovane ha voluto così ringraziare chi gli ha dedicato un pensiero: “Ringrazio tutti, sto bene, potete stare tranquilli. Supererò anche questa, la supereremo tutti. Speriamo di ripartire al massimo insieme”. Ha poi raccontato ai microfoni di JTV come sta trascorrendo il suo isolamento: ha consigliato scherzando una serie televisiva su Netflix che ha visto in questi giorni. “Cosa farai non appena passerà tutto?” gli è stato chiesto. “Abbraccerò le persone care che mi stanno mancando in questo momento. Sono al J Hotel solo, la quarantena è lunga e noiosa come per tutti. A maggior ragione se sei solo” sono state le sue parole. Forza Daniele!