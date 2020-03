Domenica In, l’annuncio a sorpresa di Mara Venier: “Si torna in diretta!”

Domenica In, l’annuncio a sorpresa della conduttrice Mara Venier: “Si torna in diretta!”

Sono davvero tante le trasmissioni tv che, a causa dell’emergenza Coronavirus scoppiata in Italia, sono state momentaneamente sospese. E la mancata messa in onda di Domenica In di ieri ha fatto pensare che anche il programma di Mara Venier fosse stato cancellato fino a data da destinarsi. L‘annuncio era arrivato proprio dai social della conduttrice che, con grande rammarico, ha comunicato che la puntata non ci sarebbe stata. Ma, proprio poco fa, è arrivato un nuovo annuncio di Mara. Parole che faranno molto piacere ai fan di Domenica In.

Telespettatori di Domenica In, buone notizie. La trasmissione di Mara Venier tornerà in onda domenica prossima. Ad anticiparlo all’Andkronos è stata proprio la conduttrice: “Si torna in diretta!”. Lo stop della scorsa settimana, quindi, è stato a scopo precauzionale. Ma la Rai, a quanto pare, ha deciso di non sospendere l’amatissimo programma della Venier. Che, solo qualche giorno fa, aveva annunciato con molta tristezza, attraverso un post di Instagram, di non poter essere in onda. Un annuncio che, inevitabilmente, aveva fatto pensare alla cancellazione momentanea della trasmissione, come è accaduto con molti programmi Rai, tra cui Ballando con le stelle. Ma i fan possono gioire: Zia Mara sarà di nuovo in diretta, e siamo certi che regalerà compagnia e sorrisi agli italiani, in un momento così difficile per tutti.

Appuntamento, quindi, per domenica 22 marzo alle ore 14.00 per una nuova puntata di Domenica In. Nella programmazione della domenica, è stato sospeso invece Domenica Live, su Canale 5. Live Non è la D’Urso, in prima serata, va regolarmente in onda.