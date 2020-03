GF VIP 4, Barbara Eboli furiosa: duro attacco a Sossio e Ursula

Barbara Eboli, fidanzata di Licia Nunez, ha sferrato un duro attacco nei confronti di Sossio, concorrente del GF VIP 4, e la sua compagna Ursula

Nella casa del Grande Fratello Vip 4 gli animi si accendono. Ieri mattina c’è stata una furiosa lite tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta. I due se ne sono dette di tutti i colori. Le parole del calciatore hanno profondamente ferito l’ex tronista di Uomini e Donne, che si è sfogata in lacrime con gli altri coinquilini. L’ex bomber del Cervia, però, non ne vuole sapere di chiedere scusa. La discussione tra i due concorrenti del reality show sarà sicuramente uno dei temi della prossima puntata del Grande Fratello Vip, in onda mercoledì in prima serata su Canale 5.

GF VIP 4, Barbara Eboli si scaglia contro Sossio e Ursula

Animi accesi non solo dentro la casa. Fuori dall’abitacolo sito in Cinecittà, parenti e amici fanno il tifo per i concorrenti del reality show. Le lite che avvengono nella casa più spiata d’Italia ovviamente animano i diretti interessanti. Oggi, ad esempio, Barbara Eboli, compagna di Licia Nunez, si è scagliata contro Aruta e la sua compagna Ursula Bennardo. La donna non ha risparmiato altre due concorrenti del reality show: “Ma la cattiveria di Antonella Elia e Paola Di Benedetto?” la Eboli si riferiva ad alcune parole pronunciate dalle due concorrenti nei confronti di Licia Nunez. La fidanzata dell’attrice, poi, è passata all’attacco di Aruta: “Sono accompagnate da quell’inetto insulso. Con tutto quello che accade vorremmo vedere leggerezza non cattiveria. Serpi“.

La donna ha attaccato anche la compagna del calciatore: “Ursula Bennardo perchè non te lo vai a riprendere? Cafone e cattivo“. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne ovviamente ha difeso il suo compagno. La prossima puntata potrebbe essere molto delicata per l’ex cavaliere del trono over. Vedremo cosa succederà mercoledì sera su Canale 5.