GF Vip, Paolo Ciavarro, in compagnia di Paola, Andrea e Patrick, si è lasciato andare a delle pesanti considerazioni su un concorrente della casa.

Nonostante con un umore non affatto adatto alla spirito del gioco, i concorrenti del Grande Fratello Vip continuano le loro avventure all’interno della casa più spiata d’Italia. In attesa di scoprire cosa ci riserverà la diciassettesima puntata del reality che andrà in onda mercoledì 18 Marzo, è bene che voi sappiate che, qualche ora fa, c’è stata una violenta lite tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese. Come raccontato in un nostro recente articolo, tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono volate delle parole davvero pesanti. E, soprattutto, i toni della discussione sono stati molto accesi. Tanto che, terminato il tutto, la giovane napoletana non ha potuto fare a meno di sciogliersi in un pianto liberatorio. La lite ha scosso un po’ tutti all’interno della casa. In primis, Paolo Ciavarro. Che, parlando con Patrick, Paola ed Andrea, si è lasciato andare ad una pesante considerazione sul suo compagno di viaggio.

GF Vip, le dure parole di Paolo Ciavarro contro Sossio Aruta

Come dicevamo precedentemente quindi, la lite tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta non è assolutamente passata inosservata all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Non soltanto, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne è rimasta visibilmente e chiaramente dispiaciuta per quanto accaduto con il suoi coinquilino, ma anche tutti gli altri protagonisti non hanno potuto fare a meno di commentare lo scontro. Riuniti intorno ad un tavolo a dipingere, Paola, Patrick, Paolo ed Andrea hanno iniziato, così, a parlare di quello che era successo poco prima tra i due concorrenti. Ognuno ha detto la sua, ovviamente. A partire dall’ex madre natura di Ciao Darwin. Che, senza troppi peli sulla lingua, ha detto: ‘Io capisco che è un bonaccione, ma tante volte è proprio su un altro pianeta’. Anche Patrick, però, non si è affatto contenuto nel dire la sua opinione. ‘Per quanto Teresanna potesse avere torto, non puoi essere aggressivo in questo modo’, dice l’ex concorrente del Grande Fratello ‘Nip’.

Insomma, ognuno ha detto la sua. E anche Paolo Ciavarro non è stato da meno. Riprendendo il discorso di Patrick, il figlio di Eleonora Giorgi ha esclamato: ‘Ha superato il limite’.

La storia d’amore con Clizia Incorvaia

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro ha incontrato l’amore. Il feeling con Clizia Incorvaia è stato immediato e, soprattutto, visibile a tutti. Ed è per questo motivo che, nonostante la squalifica della modella, il figlio di Eleonora Giorgi non fa altro che pensare a lei.