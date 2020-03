Grande Fratello Vip, arriva il comunicato ufficiale: il reality chiude in anticipo a causa dell’emergenza Coronavirus.

L’emergenza Coronavirus è diventata sempre più seria in Italia e, inevitabilmente, ha coinvolto anche i palinsesti delle nostre tv. Moltissime trasmissioni sono state sospese, a causa dell’impossibilità di procedere alle registrazioni, ma anche per lasciare spazio a più informazione e cronaca in diretta. Mediaset, però, ha deciso di lasciare proseguire la messa in onda di due programmi ancora in corso: Amici 19 e Grande Fratello Vip. L’azienda ha ritenuto opportuno terminare le edizioni ormai in corso, anche per offrire al pubblico un diversivo, per distrarsi in questo momento così difficile. Ma, per quanto riguarda il Grande Fratello Vip, un comunicato ufficiale arrivato in Casa poco fa ha rivelato l’ultima decisione della produzione: il reality, che sarebbe dovuto durare fino a fine aprile, chiuderà in anticipo. Inoltre, i vip saranno costantemente informati sulla situazione in Italia e potranno tenersi in contatto coi loro cari. Ecco le parole del comunicato, letto a tutti in salotto, da Fabio Testi, Adriana Volpe e Antonella Elia.

La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma adesso è giunta l’ufficialità: il Grande Fratello Vip chiuderà prima. Il reality condotto da Alfonso Signorini terminerà ad inizio aprile e non più al termine del mese. In realtà, è un ritorno alle origini: inizialmente, infatti, la finale della trasmissione era prevista per fine marzo/inizio aprile. Ma, a reality in corso, Mediaset aveva deciso di prolungare di un mese le avventure nella Casa. Una decisione che, a causa dell’emergenza sanitaria scoppiata nel nostro Paese, è stata nuovamente cambiata. Con un comunicato ufficiale, i ragazzi hanno ricevuto la notizia, proprio poco fa: “Vi daremo la possibilità di parlare con i vostri cari, vi faremo vedere cosa fanno gli italiani e continueremo a darvi informazioni sull’evoluzione della situazione”. Poi, l’annuncio della chiusura anticipata della trasmissione: “ Il pubblico vi ama, segue la vostra storie e grazie a voi ha modo di rilassarsi, provare a sorridere ed emozionarsi. Vi comunichiamo infine che Grande Fratello ha deciso di arrivare fino all’inizio di Aprile, tornando sostanzialmente alla sua configurazione iniziale”.

Dopo la lettura, Adriana Volpe spiega che uno per volta potranno sentire i propri cari al telefono, nel confessionale. Una notizia che ha emozionato tutti, in particolare Paola Di Benedetto, che non ha trattenuto le lacrime.