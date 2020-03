Harry Potter, alcuni vecchi libri potrebbero valere una fortuna: potresti averlo anche tu in libreria o magari in garage. Vale la pena controllare!

Coronavirus, tempi di quarantena: la popolazione italiana deve restare a casa per limitare il contagio il più possibile. Così, ecco che le varie trasmissioni vengono spostate e si perdono le vecchie abitudini. Il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini si sposta a mercoledì. Cosa guardare, dunque, nella serata di lunedì 16 marzo in tv? A Canale 5 ci sarà Lo Stagista inaspettato, mentre Italia Uno proporrà Harry Potter e La Pietra Filosofale. E nei prossimi giorni andrà in onda una vera e propria maratona su Mediaset del maghetto che ha conquistato migliaia e migliaia di persone: grandi e piccini. Ecco, è proprio su questo che vogliamo soffermarci in questo articolo. Proprio nelle ultime ore, si legge una notizia molto curiosa su Lolnews.it, riportata anche da Il Mattino ed Il Messaggero, in cui si legge dei vecchi libri di Harry Potter che possono valere una fortuna. Ma cerchiamo di scoprirne di più.

I vecchi libri di Harry Potter possono valere una fortuna

Tanti, ma veramente tanti soldi. Il valore di un vecchio libro di Harry Potter potrebbe essere altissimo. Fino ad ora, il libro venduto alla cifra più alta ha sfiorato gli 80mila dollari: era una copia de “La pietra filosofale” (il film andrà in onda proprio stasera) appartenuta a Bryony Evens direttore dell’agenzia letteraria Christopher Little. Bryony Evens fu il primo a dare ‘fiducia’ all’idea messa nero su bianco da J.K. Rowling che per gratitudine gli scrisse una dolcissima dedica importantissima. Ma parliamo di cifre ancora più alte, qualcosa che arriva addirittura al doppio: un’altra prima edizione che conteneva alcuni errori grammaticali e l’autrice era citata come “Joanne Rowling”.

Insomma, vale la pena a questo punto dare un’occhiata in libreria, o magari in cantina. Stando a quanto si apprende, alcuni vecchi libri sono stati acquistati anche per 7mila dollari. Adesso, si ha anche un po’ di tempo in più a disposizione per controllare meglio in casa, oppure in garage: approfittatene!