Harry Potter, il castello di Hogwarts, sede della famosa scuola di Magia, esiste davvero? Ecco la risposta.

È senza dubbio una delle saghe più amate di tutti i tempi. Parliamo di Harry Potter, la fantastica storia narrata in sette romanzi di J. K. Rowling, dai quali sono nati otto film. Sia i libri che le pellicole hanno ottenuto un successo eclatante: la storia del mago Harry, ambientata nella scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts ha conquistato fan di ogni parte del mondo e di ogni età. Ma in molti si saranno chiesti: il castello di Hogwarts, sede della famosa scuola di Magia, esiste davvero? Ebbene, come riposta anche Cosmopolitan, la risposta è si! Niente set allestiti o ricostruzioni grafiche: la scuola di magia di Harry Potter esiste davvero! E può anche essere visitata! Curiosi di scoprire dove si trova? Ve lo sveliamo tutti.

Harry Potter, il castello di Hogwarts esiste davvero e si trova in Inghilterra

È la scuola dove Harry Potter e i suoi amici compiono i loro studi per diventare maghi o streghe. Ed è l’ambientazione principale della saga fantasy tra le più amate di sempre. Ma la scuola di Magia di Harry Potter esiste davvero? Ebbene si! Il castello di Hogwarts è in realtà l’Alnwick Castle e si trova nel nord dell’Inghilterra, quasi al confine con la Scozia. Non si tratta di un set, quindi: il castello si trova a Alnwick, nel Northumberland. Dal 1309, è Henry de Percy con la sua famiglia il proprietario del castello, ma turisti e fan possono accedervi per visitarlo. Un vero e proprio sogno, entrare nella fantastica Howgarts, per gli appassionati della saga. Che, a partire da questa sera 16 marzo 2020, andrà in onda interamente, ogni lunedì. Si inizierà con il primo film della saga: Harry Potter e la pietra filosofale.

Fan di Harry Potter, Howgarts esiste davvero! E visitarla è semplice: come riportato da Cosmopolitan, il castello si trova a circa 80 km da Newcastle, che è possibile raggiungere in aereo. La città dista circa 40 minuti in automobile da Alwink, luogo in cui sorge il castello più magico del mondo!