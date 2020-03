In piena emergenza Coronavirus Lodovica Comello ha partorito: la conduttrice è diventata mamma e l’ha annunciato sui social.

Lodovica Comello dopo 9 mesi ha dato luce al suo piccolo primogenito: “Ciao Teo” scrive la neo mamma sui social. In piena emergenza Coronavirus la conduttrice, attrice e cantante ha partorito: è stata immediata la reazione dei fan che si sono congratulati con la presentatrice e le hanno regalato migliaia e migliaia di like. E’ nato Teo, figlio di Lodovica Comello e Tomas Goldschmidt: i due si sono sposati il 1 aprile del 2015 a San Daniele del Friuli, città natale della conduttrice. Ecco il post della neo mamma.

Lodovica Comello: “Ciao Teo”, la conduttrice è diventata mamma

Il 1 aprile del 2015 si sposavano a San Daniele del Friuli Lodovica Comello e Tomas Goldschmidt: oggi 16 marzo 2020 è nato il loro primogenito, Teo. Ad annunciarlo è la neo mamma Lodo per gli amici: ‘Ciao Teo‘ scrive attraverso il suo profilo Instagram. Questo il post:

In piena emergenza Coronavirus, la conduttrice, attrice e cantante ha dato alla luce il suo primo figlio. Ha raccontato la sua quarantena in gravidanza, in compagnia del marito Tomas, e non è stato così semplice vivere in casa con il pancione. Poco tempo fa con un video la Comello aveva ammesso di star vivendo un momento assurdo: “Se me l’avessero raccontato due mesi fa non ci avrei creduto” raccontò la giovane in dolce attesa. Ora che il piccolo è nato, non resta che tornare in casa, in quarantena vista ancora l’emergenza sanitaria, e viversi questa gioia immensa con il nuovo arrivato. Tantissimi like e commenti per la coppia: su Instagram anche vip come Levante, Frank Matano, Alessandro Cattelan, Federica Pellegrini e tanti altri danno il loro augurio per la nascita.