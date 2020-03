Durante la puntata di domenica 15 Marzo di Non è l’Arena, Massimo Giletti ha tenuto uno straziante discorso sull’addio a suo padre.

Così come la puntata di Live-Non è la D’Urso, anche l’appuntamento di Non è l’Arena di domenica 15 Marzo è stata ampiamente dedicata all’emergenza Coronavirus. Da solo in studio, ma in collegamento con numerosi ed incredibili ospiti, Massimo Giletti è stato al timone di un appuntamento televisivo davvero imperdibile. Tuttavia, ancora prima di addentrarsi in questa lunga ed intensa diretta televisiva, il padrone di casa è stato il protagonista di un discorso davvero emozionante. Come raccontato anche in un nostro recente articolo, lo scorso 3 Gennaio, Giletti ha perso il padre. Ed è proprio su quest’argomento che, nel corso della diretta di ieri, il conduttore televisivo ha tenuto uno straziante racconto. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Massimo Giletti, il discorso da brividi sull’addio al padre

Ancora prima di iniziare la diretta televisiva di Non è l’Arena, Massimo Giletti è stato il protagonista di un discorso davvero straziante. Come dicevamo precedentemente, lo scorso 3 Gennaio, il conduttore televisivo ha perso il padre. Ed è proprio su quest’argomento che, molto probabilmente per la prima volta, ha raccontato qualche cosa in più. In studio completamente vuoto, il buon Giletti ha raccontato di aver avuto la possibilità di assistere suo padre fino all’ultimo giorno della sua vita. Seppure in terapia intensiva, Massimo ha potuto ugualmente concedere a suo padre tutto l’amore e l’affetto che necessitava in quei giorni. ‘Ho avuto la fortuna di baciarlo, abbracciarlo, ho potuto fargli capire che ero lì’, dice il conduttore televisivo. Sottolineando, inoltre, di quanto adesso gli risulti essere stato un privilegio fare tutto questo. In quest’emergenza Coronavirus, i pazienti che si trovano nella terapia intensiva, come ben sapete, non possono affatto essere assistiti dai loro parenti. Ed è proprio a loro che il buon Giletti rivolge un pensiero. ‘In questo momento penso a chi questo privilegio, che fino all’altro giorno sembrava normale per tutti noi, non ce l’ha’, continua il conduttore.

Ma non solo. Perché, dopo aver fatto un’attenta analisi di tutti i pazienti che, in queste ultime settimane, purtroppo sono decedute a causa di questo virus cinese, Massimo Giletti non può fare a meno che fare una considerazione. ‘Quello che stiamo vivendo, e io lo sostengo dall’inizio, forse si poteva vivere in modo diverso se avessimo investito di più in sanità’, conclude il suo discorso il conduttore televisivo di Non è l’Arena.

Chi è Emilio Giletti?

Nato a Trivero nel 1929, Emilio Giletti è conosciuto per essere stato il proprietario della Giletti SPA, fondata nel 1884 da Anselmo Giletti, ma anche per esser stato un pilota di auto sportive. A partire, quindi, dalla Ferrari. Fino alla Maserati.