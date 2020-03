Morgan in giro col monopattino per le strade della sua città viene fermato da alcune persone affacciate dai balconi: quello che succede diventa virale. Ecco il video.

L’emergenza Coronavirus obbliga tutti i cittadini italiani a restare nelle proprie case. La quarantena per alcuni è lenta e noiosa: ci pensano cantanti e personaggi famosi ad intrattenere gli italiani tramite i social o tramite esibizioni dai propri balconi. Morgan ha sorpreso tutti questo pomeriggio: passeggiando per le strade della sua città ha attirato l’attenzione delle persone affacciate al balcone. E’ stato ripreso ed il video è diventato virale: ecco cosa ha fatto il cantante, ex concorrente del Festival di Sanremo 2020.

Morgan, parodia di ‘Sincero’ in monopattino: il video fa il giro del web

Dirette e flash mob in tempi di quarantena salvano i cittadini italiani costretti a restare nelle loro case per via dell’emergenza Coronavirus. Anche Morgan ha regalato un piccolo spettacolo alle persone affacciate dai balconi di una strada in cui il cantante si è trovato a passare con il suo monopattino. Qualcuno dai piani alti chiede all’ex concorrente di Sanremo 2020 di cantare una canzone, quello che fa Morgan ha fatto sorridere tutti. Il cantautore milanese ha intonato la celebre rivisitazione di ‘Sincero’, brano presentato all’ultimo Festival della canzone italiana, che ha scatenato la famosa lite con Bugo sul palco dell’Ariston. Nel filmato ripreso dalle finestre e pubblicato sui social dal noto portale Trash Italiano si vede chiaramento il cantante camminare sul suo monopattino e cantare “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza”.

Il video pubblicato sta facendo il giro del web e Marco Castoldi, in arte Morgan, è stato definito come ‘mito’ o ‘salvatore’ di questa noiosa quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus.