GF Vip, Paola Di Benedetto perde le staffe con Fernanda Lessa: il duro scontro in cucina

GF Vip, Paola Di Benedetto perde le staffe con Fernanda Lessa: tra le due donne è avvenuto un duro scontro in cucina, cos’è successo.

Nuovo giorno nella casa del Grande Fratello Vip e, soprattutto, nuova lite tra due concorrenti. Dopo il furioso scontro tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta di qualche ora fa, di prima mattina è avvenuto un duro confronto tra Paola Di Benedetto e Fernanda Lessa. Il motivo sempre essere sempre lo stesso: gli schiamazzi notturni. In particolare, sembrerebbe che la modella brasiliana si sarebbe lamentata della confusione che diversi suoi coinquilini avrebbero fatto nella notte mentre lei non stava bene. Tra questi, c’è anche l’ex Madre Natura di Ciao Darwin che, sentendosi chiamata in causa, ha letteralmente perso le staffe con lei. Lo scontro tra le due è stato davvero acceso. Tanto che anche Fabio Testi, presente alla discussione, è voluto intervenire. Ecco che cosa è successo.

GF Vip, accesa discussione tra Paola e Fernanda: cos’è successo

È una tranquilla lunedì mattina quando alcuni dei concorrenti del Grande Fratello Vip, svegli da poche ore, iniziano a consumare la loro colazione in cucina. Tuttavia, la lieta atmosfera viene immediatamente interrotta da un acceso scontro tra Paola Di Benedetto e Fernanda Lessa. La modella brasiliana, come dicevamo precedentemente, ha lamentato di alcuni schiamazzi notturni fatti da alcuni suoi coinquilini. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin, sentendosi chiamata in causa, ha chiaramente detto la sua opinione. Soprattutto quando anche Fabio Testi è intervenuto sulla questione. ‘Rispetto questo momento, ma non siamo in un campo militare’, dice la bellissima fidanzata di Federico Rossi.

Tuttavia, la discussione non stenta a terminare. Paola Di Benedetto continua a sostenere che, purtroppo, si è in venti persone a convivere sotto lo stesso tetto. Ed è più che normale che accadano questi ‘imprevisti’. Fernanda, dal canto suo, parla di buon senso e di rispetto.

Come sarà andata a finire?

Insomma, la discussione tra le due donne di casa è stata davvero intensa. Da una parte Fernanda Lessa, da come abbiamo spiegato anche precedentemente, lamenta da parte di alcuni coinquilini della casa mancanza di buon senso e di rispetto. Dal canto suo, Paola Di Benedetto afferma di essere all’interno della casa del Grande Fratello Vip e che non è affatto un campo militare. Ma come sarà andata a finire tra di loro? Nonostante la discussione sia stata abbastanza accesa, le due coinquiline avranno fatto pace? Si! Stando ad una clip caricata sul sito ufficiale del GF, dopo l’accesa discussione, le due ragazze sono riuscite a chiarirsi.