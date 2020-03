Nel daytime di Amici 19 di martedì 17 Marzo, Javier ha lanciato una sfida a Nicolai: la reazione del ballerino è stata davvero incredibile.

Dopo l’eliminazione inaspettata di Valentin, all’interno della scuola di Amici 19 sono rimasti soltanto due ballerini: Javier e Nicolai. Due veri e propri prodigi nella loro disciplina, c’è da ammetterlo. Ed è proprio per questo motivo che la rivalità tra di loro è davvero alle stelle. Già in diverse occasioni, infatti, tra i due giovani talenti ci sono stati degli scontri non affatto da poco. Tuttavia, da come abbiamo potuto vedere nella puntata del daytime di martedì 17 Marzo, Javier ha preso una drastica decisione nei confronti del suo compagno. Parliamo di una sfida. Ebbene si. Il ballerino cubano ha voluto lanciare direttamente un guanto di sfida al suo ‘rivale’. Ma sapete qual è stata la reazione di Nicolai? Ecco tutti i dettagli.

Amici 19, Javier lancia un guanto di sfida a Nicolai: la sua reazione

Queste ultime puntate di Amici 19 saranno davvero decisive. Dopo l’abbandono di Valentin, uno tra Javier e Nicolai sarà il vincitore della categoria ballo. Tra i due ragazzi, come abbiamo potuto constatare in queste ultime settimane, non corre affatto buon sangue. Già in diverse occasioni, infatti, sono stati protagonisti di duri ed accesi litigi. È per questo motivo che, come mostrato dalle immagini del daytime di oggi, il ballerino cubano ha voluto fare molto di più. Ovvero, ha voluto lanciare un guanto di sfida al suo ‘rivale’. Tramite un filmato, Nicolai è venuto a sapere che, nella quarta puntata del Serale, dovrà scontrarsi con Javier sulle note de ‘Lo Schiaccianoci’.

‘Dato che lui continua a sostenere che io non possa fare il principe, propongo Lo Schiaccianoci. È una variazione con molto virtuosismi, giri, salti, tutto. E il ruolo è quello di un principe’, queste le parole che Javier utilizza per ‘giustificare’ il guanto di sfida all’altro ballerino della scuola. ‘Anche io posso fare il principe’, conclude il cubano.

La reazione di Nicolai

In questo modo, quindi, Javier lancia una sfida a Nicolai. Tuttavia, ciò che è davvero incredibile è la reazione del ballerino. Di tutta risposta, l’ucraino ha lanciato una contro sfida. ‘Dato che io Lo Schiaccianoci l’ho fatto diverse volte in puntate, ti propongo di fare un altro pezzo più difficile: il principe de Il Lago dei Cigni’, queste le parole di Nicolai riguardanti la sua proposta. Che, però, prontamente viene rifiutata da Javier. Secondo il cubano, la variazione de Lo Schiaccianoci potrebbe risultare più difficile per l’ucraino. Dal momento che ci sono sedici tempi di gira che potrebbero essere complicati. ‘Al pomeridiano non ha finito come doveva finire’, conclude.