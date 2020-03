Amici 19, la ‘particolare’ richiesta di un concorrente: non era mai accaduto prima, nelle precedenti edizioni del talent show di Maria De Filippi.

Manca sempre meno alla finale di Amici 19. Il talent più longevo della tv è giunto alla fase finale, che, come sempre, si svolge nelle puntate serali. E venerdì sera ci sarà la quarta attesissima puntata della trasmissione, in cui si sfideranno i concorrenti ancora in gara. La sfida si fa sempre più accesa: tutti puntano ad arrivare al gran finale. Ma, in particolare, una grande competizione è nata tra i due ballerini ancora in gara: Javier e Nicolai. Tra i due le scintille non mancano, sin dal pomeridiano. E, nel serale, la situazione è addirittura peggiorata! Nella puntata di venerdì sera, assisteremo a un particolare ‘duello’ tra i due: Javier ha lanciato un guanto da sfida a Nicolai, che ha accettato. Chi la spunterà? Lo vedremo presto. Nel frattempo, pare che Nicolai abbia fatto una richiesta molto particolare alla produzione del programma, che ha accettato. Vediamo di cosa si tratta.

Amici 19, la ‘particolare’ richiesta di un concorrente: Nicolai vuole vivere da solo

Tra Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii la competizione è alle stelle. I due ballerini non fanno altro che discutere, a suon di critiche e appunti sul loro reciproco talento nella danza. Ma, a quanto pare, non è solo con Javier che Nicolai ha qualche problema. Il ballerino non ha mai nascosto il fatto di sentirsi solo, e ripete spesso di essere stato attaccato da tutti sin dai suoi primi giorni nella scuola più famosa della tv. Ragion per cui, come riporta il sito Isa e Chia, Nicolai ha deciso di chiedere alla produzione di lasciarlo vivere da solo in un’ala separata della casetta. Una decisione davvero particolare: non è mai accaduto prima, nelle precedenti edizioni del talent. Inoltre, in mancanza delle squadre, quest’anno i ragazzi vivono tutti in un’unica casa. E, a quanto pare, la produzione del talent ha deciso di accettare la proposta del ballerino ucraino, che sembra essere arrivato davvero ai ferri corti con il resto dei ragazzi.

Chi vincerà la sfida di ballo tra Javier e Nicolai? La competizione tra i due sarà alle stelle. Quel che è certo è che i due ballerini ce la metteranno davvero tutta per trionfare l’uno sull’altro: lo spettacolo è assicurato. Appuntamento a venerdì 20 marzo 2020, per un appuntamento davvero imperdibile con lo show di Maria De Filippi. Ci sarete?