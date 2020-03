Amici, Vanessa Incontrada risponde alla Celentano: “Quand’ero piccolina…”

Amici 2020, Vanessa Incontrada risponde alle ‘accuse’ mosse dalla Celentano che nell’ultima puntata le ha dato dell’incompetente

Nell’ultima puntata di Amici abbiamo assistito a diversi botta e risposta abbastanza accesi tra Alessandra Celentano, Vanessa Incontrada e la stessa Maria De Filippi. Si discute della prova del ballerino, Javier, che secondo l’insegnante non è stato giudicato bene. La Celentano, dunque, sostiene la tesi del ragazzo che ‘minaccia’ di andar via perché si sente in qualche modo ‘discriminato’. Un vero e proprio putiferio quello che si è scatenato in studio, con Maria De Filippi che redarguisce la Celentano che ha dato modo al ragazzo di ‘accendersi’ ancor di più ed arrivare al punto di scappare via. Ma c’è una questione di cui si è parlato molto. Alessandra Celentano ha dato degli incompetenti ai giudici presenti in studio. Così, ecco che arriva la reazione a distanza di qualche giorno di Vanessa Incontrada.

Amici, la Celentano dà dell’incompetente a Vanessa Incontrada: arriva la reazione

Amici 2020, la maestra Alessandra Celentano ha ritenuto che il giudizio della giuria composta da Gabry Ponte, Cristian De Sica e Vanessa Incontrada fosse fuori luogo. Si è scagliata contro tutti ed ha avuto anche un forte battibecco con Maria De Filippi. Tutto si è concluso con dei sorrisi con la presentatrice: le due nutrono un forte rapporto di amicizia e stima.

Dopo qualche giorno, però, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Vanessa Incontrada ha voluto replicare a quell’accusa: “Da piccolina facevo ginnastica ritmica a livello agonistico e sono arrivata fino ai Campionati Europei, poi mi sono trasferita in Spagna e ho smesso. È una disciplina che ha qualcosa a che fare con il ballo”. Alessandra Celentano, come ha specificato prontamente durante la diretta, non voleva essere offensiva nei confronti della giuria che, comunque sia, si è sentita colpita dalle sue parole. Poi, in un post, ha spiegato ancora una volta quello che era il suo pensiero sull’accaduto. Adesso, è arrivata la reazione della Incontrada. Cosa succederà alla prossima puntata?