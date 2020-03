Cesare Bocci non solo attore, sapete che ha vinto un noto talent show?

Cesare Bocci non è solo attore: ha una grandissima abilità nel ballo e due anni fa ha vinto un noto talent show! Ecco di cosa parliamo.

Cesare Bocci è uno degli attori più amati e seguiti in Italia: è un uomo molto amato dalle donne visto il suo charme e la sua eleganza. Tutti lo ricordiamo nei panni del personaggio di Mimì Augello nella serie campione d’ascolti, Il Commissario Montalbano. Cesare è nato il 13 settembre del ’57 a Camerino: a 23 anni iniziò ad interessarsi alla recitazione e poco dopo si trasferì a Roma dove iniziò ad entrare nel mondo del cinema e della tv. Nell’88 ha debuttato nella serie televisiva Zanzibar. E’ diventato nel ’99 con il collega Zingaretti, famoso grazie al suo personaggio Mimì. Bocci però oltre ad essere un grande attore è anche un ottimo ballerino: ecco cosa ha vinto!

Cesare Bocci non è solo il famosissimo Mimì Augello ne Il Commissario Montalbano, o il conduttore di Miss Italia 2013, oppure uno degli attori di Un Medico in famiglia, Elisa di Rivombrosa, Provaci ancora prof! Nel 2018 il noto personaggio del piccolo schermo si è immerso in una nuova avventura: parliamo di un’inedita sfida, quella di concorrente di Ballando con le stelle, il famoso talent show condotto da Milly Carlucci. Cesare, accompagnato dalla maestra di ballo Alessandra Tripoli, ha conquistato il pubblico e la giuria aggiudicandosi la vittoria finale del programma!

Un grande ballerino che ha fatto emozionare tutti in una performance con la sua maestra sulle note di I Will Always Love You. Questa un’immagine di quel momento di maggio ’18: