Chiara Ferragni, secondo figlio in arrivo per l’ifluencer? “Non vedo l’ora”: il messaggio dell’imprenditrice digitale su Instagram fa impazzire i fan

Chiara Ferragni è una delle personalità più in vista degli ultimi anni non solo in Italia, ma anche all’estero. Conta milioni e milioni di follower su instagram che la seguono da ogni parte del globo ed è stata certamente la prima vera influencer, quella a cui poi tutti si sono ispirati. E’ stata lei la creatrice dell’influencer come figura professionale riconosciuta e retribuita nel mondo. Chiara che nell’ultimo periodo sta affrontando la quarantena chiusa in casa con il marito e il piccolo Leone, sta cercando in ogni modo di poter contribuire sia economicamente, che attraverso messaggi educativi al periodo di grande crisi che si è creato in Italia a causa del Covid 19. Pochi giorni fa, infatti aveva pubblicato una raccolta fondi, che in poco aveva raccolto tantissimi soldi, destinati proprio alla sanità in un momento così delicato. E proprio in un momento così delicato, la Ferragni ha pubblicato un bellissimo messaggio su Instagram in cui si nota il suo desiderio di avere di avere un altro figlio. Che abbia voluto dire qualcosa?

Chiara Ferragni, secondo figlio? “Non vedo l’ora”: il messaggio su Instagram

Chiara Ferragni ha condiviso sul suo profilo Instagarm Ufficiale uno scatto tenerissimo, risalente a due anni fa, quando era incinta del suo amato Leone. La bellissima influencer è apparsa con un bellissimo pancione e un paio di pantaloni bianchi. La donna ha ricordato malinconicamente questi attimi di felicità, in un momento sociale così difficile come quello che stiamo vivendo ora. Nonostante i rapporti umani abbiano subito un notevole freno, quelli social, fortunatamente continuano a tenerci compagnia e Chiara sa bene come restare sempre collegata ai suoi adorati fan. Attraverso lo scatto ha voluto ricordare uno dei momenti più importanti della sua vita e la didascalia della foto lascia molti decisamente perplessi. Sotto la foto infatti scrive: “Questa ero io, esattamente due anni fa oggi. Era il 17 marzo 2018 e la notte seguente avrei iniziato l’induzione per liberare il mio bambino Leo. Aveva 37 settimane ma si stava verificando un problema di placenta e il dottore decise che era più sicuro farlo uscire prima della scadenza. Ero molto spaventata per il parto e alla fine è stato molto lungo (circa 22 ore che si sono concluse con un parto naturale) ma sai cosa? Lo rifarei subito. Non dimenticherò mai quelle emozioni. E il nostro corpo umano è solo un miracolo: dopo aver trasportato e partorito un bambino non ne sottovaluterò mai la magia. A più bambini e momenti felici, non vedo l’ora“

Delle parole davvero intime e anche molto dolci, con cui ha voluto non solo ricordare un momento tanto importante per la sua vita, ma anche far sapere del desiderio di allargare la famiglia. Chissà se lei e Federico stiano pensando di farlo prossimamente o è solamente un desiderio per il futuro.