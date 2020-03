Coronavirus, Silvio Berlusconi dona 10 milioni alla regione Lombardia; serviranno per creare nuovi posti dii terapia intensiva a Milano.

Silvio Berlusconi ha messo a disposizione della Regione Lombardia la somma di 10 milioni , che saranno impiegati nella realizzazione di 400 posti di terapia intensiva alla Fiera di Milano (o per eventuali altre emergenze). La comunicazione arriva tramite una nota di Forza Italia.

Silvio Berlusconi dona 10 milioni di euro alla regione Lombardia per l’emergenza Coronavirus. È quanto si legge nella nota ufficiale pubblicata poco fa dalle pagine ufficiali di Forza Italia. Il presidente ha deciso di mettere a disposizione la somma per contribuire alla realizzazione di nuovi posti di terapia intensiva alla Fiera di Milano (o, eventualmente, per altre emergenze). Ecco la nota apparsa sul profilo di Forza Italia:

Il presidente Silvio Berlusconi, attraverso i social, ringrazia pubblicamente quanti si stanno sacrificando negli ospedali o nella consegna della spesa, definendoli ‘eroi civili’:

Berlusconi chiede al governo di prevedere per loro un sostegno molto più elevato, come ricompensa per il lavoro straordinario che stanno svolgendo in un momento così difficile per la nostra Nazione.

La altre donazioni

Un gesto bellissimo, quello del presidente Silvio Berlusconi. Un gesto che si aggiunge alle tante iniziative a cui, negli ultimi giorni, tantissimi volti noti hanno dato vita per aiutare coloro che sono in prima linea nell’emergenza Coronavirus. In tanti hanno deciso di fare qualcosa di concreto per aiutare l’Italia in questa terribile emergenza sanitaria. Primi tra tutti Chiara Ferragni e Fedez, che hanno promosso una raccolta fondi che ha raggiunto già 4 milioni di euro, in pochissimi giorni. Somma grazie alla quale, qualche giorno fa, sono iniziati i lavori per la costruzione di una nuova terapia intensiva al San Raffaele di Milano.