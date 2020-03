Succede per la prima volta in 33 anni: a causa del Coronavirus, Beautiful si ferma. Le riprese non andranno avanti per 15 giorni

Il Coronavirus ha messo in ginocchio il mondo intero. Purtroppo è così: l’allarme è arrivata anche negli Stati Uniti. Si tratta di una pandemia molto preoccupante. In Italia ci sono già state diverse restrizioni e secondo le ultime indicazioni del Governo non si deve uscire di casa se non per motivi validi. Diversi i programmi tv che si sono fermati ultimamente. Così, anche dagli Usa arriva una notizia proprio a tal proposito: si fermano le riprese di Beautiful.

Beautiful, si fermano le riprese a causa del Coronavirus

A riportarlo è il sito americano Deadline: dopo lo stop di Riverdale e di Grace Anatomy, adesso è il turno di Beautiful. Insomma, la notizia è abbastanza clamorosa in quanto si tratta di una soap opera che va in onda dal 1987. Dopo ben 33 anni di lavoro ininterrotto il Coronavirus fa fermare anche Beautiful. Lo stop dovrebbe partire, secondo quanto si apprende, da martedì 17 marzo e dovrebbe durare circa due settimane. Dopo, potrebbe essere che l’intero cast torni a Los Angeles per riprendere a girare.

Quindi? Cosa succederà? Nel caso in cui fossero soltanto due settimane di stop, questo non inciderà sulla messa in onda del programma. Come sappiamo, in Italia siamo indietro di circa 8 mesi con le puntate di Beautiful. Tuttavia, va sottolineato a tal proposito che in Italia sono state chiuse le sale di doppiaggio: dunque, siamo sicuri di fare in tempo a lavorare sulle puntate di Beautiful garantendo lo stop preventivato di 15 giorni e non di più? Fino ad ora, possiamo ipotizzare che la visione per i mesi di marzo e aprile 2020 proceda regolarmente. Tuttavia, non escludiamo novità improvvise e colpi di scena in un periodo in cui di certo, ormai, non c’è più niente.