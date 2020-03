Coronavirus, Tom Hanks e sua moglie escono dall’ospedale: le ultime notizie sulla coppia risultata positiva al tampone mentre era in Australia.

L’emergenza Coronavirus non riguarda, purtroppo, solo l’Italia. La pandemia partita dalla Cina è arrivata in tutto il mondo, anche se il numero di contagi del nostro Paese è tra i più alti in assoluto. Qualche giorno fa, ad esempio, è arrivata la notizia che Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson sono risultati positivi al tampone mentre si trovavano in Australia per lavoro. L’attore era impegnato nelle fasi iniziali di un nuovo film su Elvis Presley diretto dal regista Baz Luhrmann, mentre sua moglie ha presenziato a numerosi eventi importanti. Entrambi, dunque, hanno avuto numerosi contatti ravvicinati con tante persone e si sta cercando pian piano di risalire a tutti i loro movimenti per capire la possibile entità del contagio. Intanto, però, una buona notizia arriva dall’entourage dell’attore, che ha lasciato l’ospedale in cui era ricoverato con sua moglie: ecco le ultime notizie sulla coppia.

Coronavirus, Tom Hanks e sua moglie hanno lasciato l’ospedale: ecco le ultime notizie sulla coppia

Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson sono risultati positivi al tampone del Coronavirus qualche giorno fa e sono stati in isolamento in ospedale. I due si trovano in Australia e poco fa il portavoce dell’attore ha annunciato la dimissione della coppia: “Tom Hanks e sua moglie hanno lasciato l’ospedale”, si legge nel comunicato, “Stanno recuperando in isolamento in una casa in affitto. La coppia resta in quarantena”. I due, dunque, sembrano non aver più bisogno delle cure ospedaliere, ma rimangono comunque in isolamento per riprendersi dal virus ed evitare ulteriori contagi. Al momento, però, nessuno dei due ha dato notizie sul proprio profilo Instagram.

Nessuna notizia, dunque, da parte dei diretti interessati, che però sembra si stiano pian piano riprendendo da questa brutta esperienza.