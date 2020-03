L’emergenza Coronavirus abbatte anche l’economia nazionale: la giunta regionale ha approvato fondi di 5 milioni di euro per combattere la forte erosione sulla costa laziale.

Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia: i cittadini sono costretti a restare nelle proprie case per evitare eventuali ed ulteriori contagi. Negozi e attività sono fermi, tutte le città sono totalmente deserte: solo supermercati e farmacie possono svolgere la loro attività. Anche l’economia così ne sta risentendo dell’emergenza sanitaria. Questa mattina il consigliere regionale del PD Lazio, Michela Califano, ha dato una buona notizia. La giunta regionale ha approvato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per combattere la forte erosione che ha colpito la costa laziale. Ecco le cifre per ogni località balneare.

Fondi anti-erosione per la costa laziale: la cifra per ogni località

Lo ha annunciato questa mattina il consigliere regionale del PD Lazio, Michela Califano: “La giunta regionale abbia approvato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per combattere la forte erosione che ha colpito i Comuni della costa laziale della Provincia di Roma”. Inoltre spiega che le forti mareggiate del mese di novembre hanno acuito una situazione già di per sé drammatica portando la regione a decretare lo Stato di Calamità Naturale.

I fondi messi a disposizione serviranno a dare una risposta agli operatori economici che hanno subito danni atmosferici: a Fregene sono stati assegnati 1 milioni e 100mila euro per la riqualificazione delle scogliere, dei pennelli e per il ripascimento. Al X Municipio andranno 3.6 milioni di euro: ripristino della scogliera posta a difesa dell’Idroscalo di Ostia, riqualificazione della scogliera sommersa e successivo ripascimento a levante del Canale dei Pescatori e di un pennello sommerso. A Santa Marinella andrà un milione.