Grande Fratello Vip, primi colpi di scena all’interno della casa: dopo la doppia eliminazione, finalmente arriva il primo finalista della quarta edizione

Questa quarta edizione del Grande Fratello Vip non è stata molto fortunata, anzi, si è trovata a dover far fronte ad una crisi sanitaria mondiale, che sta facendo preoccupare e sta cambiando le abitudini della popolazione mondiale. Il Grande Fratello è certamente uno dei reality tv più longevi e apprezzati degli ultimi decenni. Sempre dinamico e variegato, è seguito dai telespettatori, soprattutto per le dinamiche che vengono a crearsi all’interno della casa, in cui convivono per mesi i concorrenti. Viene per conseguenza che col passare del tempo il carattere e il temperamento dei concorrenti viene fuori mostrando le loro fragilità, ma anche i punti di forza. Ed è proprio questo che appassiona tanto i telespettatori, il rivedere sul piccolo schermo dinamiche reali, che spesso si innescano anche in famiglia, tra amici. E nel corso degli anni alle varie edizioni Nip, si è pensato di creare anche una versione Vip, che si è dimostrata essere davvero particolare. Le prime tre edizioni, condotte da Ilary Blasi, hanno appassionato e fatto sognare il pubblico, visto che all’interno del programma sono nate coppie famose, tutt’oggi solide e felici, come quella di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Questa quarta edizione Vip sta per giungere al termine e tra poco conosceremo il primo finalista, dopo la doppia eliminazione.

Grande Fratello Vip, dopo la doppia eliminazione arriva il primo finalista

Questa sarà quartultima puntata del Grande Fratello Vip, durante la puntata assisteremo ad una doppia eliminazione, tra i tre nominati della scorsa puntata: Antonella Elia, Fabio Testi e Adriana Volpe. Ma le novità non sono finite qui… Il programma condotto da Alfonso Signorini avrebbe dovuto chiudere i battenti a fine Aprile, ma la situazione da Coronavirus sta iniziando ad essere pesante anche per i concorrenti che ovviamente sono preoccupati per le loro famiglie e i loro cari al di fuori del programma. Tutte motivazioni che hanno spinto il conduttore, in primis ad aggiornare costantemente i concorrenti della situazione fuori la casa, poi di dar loro la possibilità di chiamare le famiglie. E proprio in merito a queste preoccupazioni il Reality manderà in onda la finalissima l’8 aprile.

Dopo i due eliminati della serata si passerà a nominare il primo super finalista di questa edizione. Non ci resta che aspettare per sapere chi avrà questa grande fortuna!