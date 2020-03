Porta a Porta torna in onda: le anticipazioni del 17 marzo

Porta a Porta torna in tv: il programma condotto da Bruno Vespa andrà in onda questa sera su Rai Uno, ecco le anticipazioni

Grande novità nei palinsesti Rai: Porta a Porta, programma condotto da Bruno Vespa, torna in onda questa sera su Rai Uno. Il programma era stato sospeso in seguito alla positività di Nicola Zingaretti al temibile virus proveniente dalla Cina. Il leader del PD era stato ospite poche ore prima nello studio di Bruno Vespa. La scelta, presa in via prudenziale, non fu ben accolta dal conduttore televisivo, che commentò: “Da soldato, sono abituato da sempre a rispettare le decisioni aziendali. Ma questa mi sembra gravissima e pretestuosa”. Dopo un breve stop, il programma di Rai Uno è pronto per tornare in onda, come riporta TV Blog.

Porta a Porta torna in tv: le anticipazioni

Bruno Vespa può gioire: il suo programma torna in tv dopo un breve stop. Questa sera andrà in onda una nuova puntata del talk show. Il tema principale ovviamente sarà il Coronavirus, il temibile virus proveniente dalla Cina che ha messo in ginocchio anche il nostro paese. I contagi sono migliaia, mentre i morti centinaia e centinaia. Le regioni più colpite sono la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna, ma nessuna regione è esente dal contagio. L’Italia intera è stata dichiarata ‘zona protetta‘ e gli italiani dovranno stringere i denti fino al 4 aprile. Non è detto, però, che dopo tale data torni tutto alla normalità. Il conduttore approfondirà anche la situazione degli altri paesi europei. Il Coronavirus ormai si è diffuso in tutto il mondo. Tanto che l’OMS ha dichiarato lo stato di pandemia. La Francia, a partire dalle ore 12, ha chiuso Schengen.

Non sappiamo se in studio ci saranno ospiti. Nelle altre trasmissioni, il numero degli ospiti in studio è sempre più ridotto. È probabile che ci siano collegamenti.