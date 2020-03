Serena Grandi, “Mi metto in auto-quarantena”:è stata ospite a CR 4 e ha baciato e abbracciato Piero Chiambretti, risultato positivo al Coronavirus.

È di qualche ora fa la notizia secondo cui Piero Chiambretti è risultato positivo al test del Coronavirus. Secondo Dagospia, il conduttore di CR4 – La Repubblica delle donne sarebbe ricoverato in ospedale a Torino, assieme alla madre, anche lei positiva al Covid-19. Poco dopo, l’attrice Serena Grandi dichiara di essersi messa in auto-isolamento, essendo stata ospite nel programma di Chiambretti e avendo scambiato col conduttore anche baci e abbracci. Ecco cosa ha dichiarato l’attrice all’AdnKronos.

“Sono stata da Piero Chiambretti per ben due volte, ci siamo abbracciati e baciati e, in attesa di capire che tipo di protocollo devo adottare, mi metto in auto quarantena”. Con queste parole, all’AdnKronos, Serena Grandi rivela di essersi messa in auto-isolamento dopo la notizia della positività del conduttore piemontese al Coronavirus. L’attrice decide quindi di mettersi in quarantena a scopo precauzionale, ma specifica: “Sono ipocondriaca e preoccupata, ma sto benissimo”. La Grandi racconta di aver avuto febbre e tosse dopo la partecipazione al programma di Chambretti, ma di non averci fatto caso, pensando che fosse causata dalla radioterapia a cui si sta sottoponendo per via di un tumore al seno. L’attrice inoltre aggiunge: “Dopo Chiambretti, sono stata due volte dalla D’Urso”. E Serena non dimentica di lanciare un messaggio a Piero Chiambretti: “Sono molto dispiaciuta per Piero, spero guarisca presto.” E, anche sui social, l’attrice ha pubblicato un post dedicato al conduttore di CR4:

Un augurio di una veloce guarigione, quello di Serena Grandi per Piero Chiambretti. E su Instagram, l’attrice posta proprio uno scatto di una delle puntata de La Repubblica della Donne a cui ha partecipato di recente.