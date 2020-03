Le puntate inedite di Uomini e Donne che non sono andate in onda le potremo vedere su Witty Tv in streaming? Le ultime news.

Nella giornata di ieri tutti ci aspettavamo di trovare le ultime puntate registrate di Uomini e Donne su Canale 5. E invece niente. Al posto del dating show di Maria De Filippi è andato in onda un film, con grande sorpresa di tutti. Come mai questo stop anticipato? Ed è vera la voce che vedremo le puntate sul web?

Coronavirus: stop a Uomini e Donne

Questa emergenza Coronavirus sta fermando moltissime persone a casa. Bloccate nelle loro abitazioni per ridurre il contagio, eliminare il virus e tornare il prima possibile alla normalità. Vista l’alta contagiosità, però, anche determinati programmi televisivi che coinvolgevano molte persone in studio, proprio come Uomini e Donne, sono stati costretti ad uno stop. Così, il dating show di Maria De Filippi si è bloccato. C’erano ancora alcune puntate registrate, ma pare che la padrona di casa abbia deciso di non farle vedere per solidarietà con Polo Bonolis. A rivelarlo è stato Davide Maggio che ha sottolineato come, le puntate di Avanti un Altro, nonostante fossero registrate, sono state cancellate e così Maria ha deciso di adeguarsi. La decisione però ha portato non poche polemiche e, nonostante lo stop organizzativo, molte persone si sono lamentate del fatto che sono bloccate in casa, ma che sarebbe più facile continuare la quarantena se la programmazione tv potessa dare il massimo.

Le puntate del Trono Over e Classico in streaming?

L’idea che le puntate registrate e mancanti del Trono Over e Classico di Uomini e Donne possano andare in onda sul web arriva poi, ancora una volta, proprio da Davide Maggio. Si vocifera infatti che Maria De Filippi abbia deciso di trasmettere gli appuntamenti mancanti sulla piattaforma Witty dove, chiaramente, vengono pubblicate le vecchie puntate e i contenuti inediti.

Su Witty TV le puntate delle vecchie edizioni di Uomini e Donne

Gli appassionati del programma quindi, oltre a monitorare chiaramente cosa succederà e come si comporterà la rete nei confronti del programma, potranno vedere Uomini e Donne online, in streaming su Witty. Sia che ci siano le puntate nuove, sia che non siano state caricate. Per intrattenervi un po’ e farvi due risate in leggerezza potete spulciare nell’archivio andando anche molto indietro. Potreste vedere con maggior accuratezza tutte le storie di Gemma Galgani controllando se, come dice Tina Cipollari, è vero che ha avuto molti uomini oppure o. Allo stesso tempo potreste anche rivedere tutti i vecchi tronisti e notare come e quanto siano cambiati nel corso degli anni.

Insomma, Uomini e Donne per ora si ferma, ma fortunatamente l’offerta streaming di Witty TV è al nostro fianco.