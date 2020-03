Caterina Balivo, il consiglio a tutti i genitori che sono a casa con i figli: “Lasciateli liberi”.

Caterina Balivo, la conduttrice del programma di punta del pomeriggio della RAi, Vieni da Me, attualmente è a casa. Il suo programma di intrattenimento pomeridiano è stato, come molti altri, sospeso. La Balivo così, dopo aver tenuto duro il più possibile in diretta, ora ha ricevuto lo stop definitivo e pare che dovremo dire addio al programma ancora per un po’ di tempo. Intanto Caterina cosa fa? È a casa con suo marito e i suoi figli e sta cercando di intrattenerli e di vivere al meglio, per quanto possibile, questa difficile situazione.

Caterina Balivo racconta come vive coi figli a casa

Intervistata da FanPage, Caterina Balivo ha raccontato alla giornalista del quotidiano online di come spera che questo periodo così complicato possa aiutarci tutti a diventare più pazienti, sensibili e ci faccia vedere la vita in modo diverso. Ma non solo la conduttrice ha anche raccontato di come ha detto ai figli dell’emergenza e di come, soprattutto, sta cercando di farli stare bene a casa. Come prima cosa Caterina ha raccontato che Guido Alberto è stato preparato all’emergenza dalla scuola e dal Preside. Subito il figlio di Caterina on era impaurito, ma voleva capire. Quando voleva andare al parco e non poteva andare, non capiva perché dovevamo stare a casa e la conduttrice gli ha spiegato che in primis era per rispettare le regole dello Stato e in secondo luogo era per preservare altri bambini. “Poi voleva vedere com’era fatto il Coronavirus e gli ho detto che era come un pallone”. Per quanto riguarda invece la più piccola, Cora, la Balivo ha spiegato che per lei è più difficile perché vuole rivedere la sua amica Anna, vuole andare al parco e con lei è più difficile. Nelle prime giornate di convivenza Caterina comunque si è detta felice: “È stato bello, abbiamo mangiato insieme, giocato a nascondino, poi Guido Alberto ha fatto Skype con una maestra. Ieri sera abbiamo deciso di vedere insieme un film e poi facciamo l’arcobaleno tutti insieme”.

Caterina Balivo ha poi dato un consiglio a tutte le mamme e a tutti i papà che in questo momento storico sono a casa soli con i piccoli: “Lasciate liberi i ragazzi in casa. Vogliono mangiare, ok. Vogliono giocare, ok. Vogliono guardare la tv, ok. Noi riusciamo a capire l’emergenza del contagio, loro no. Noi a casa siamo già fortunati perché siamo sani, sinceramente credo che sia importante seguire ciò che vogliono fare”.