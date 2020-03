Clio Make Up va via da New York: “Fa più paura del virus”

Clio Make Up via da New York: la famosa truccatrice ha raccontato sul suo profilo Instagram gli attimi di paura vissuti negli USA

Il Coronavirus ha colpito quasi tutto il mondo. Il temibile virus è partito dalla Cina, arrivando prima in Europa e poi negli USA. Il paese occidentale più colpito è sicuramente l’Italia, dove si contano oltre trentamila contagi e circa tremila morti. L’intero paese è stato proclamato “zona protetta” e gli italiani sono stati costretti a limitare i propri spostamenti, uscendo di casa solo per motivi di lavoro, di salute e per andare a fare la spesa. Il virus, come dicevamo, si è diffuso in tutto il mondo, tanto che l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato lo stato di pandemia. La Francia, ieri pomeriggio, ha chiuso Schengen, una svolta storica per l’intero continente. Ma se in Italia la maggior parte degli abitanti sono chiusi in casa e la ressa nei supermercati pare sia calata, cosa succede negli altri paesi?

Clio Make Up via da New York: il racconto choc

Il Coronavirus è arrivato anche negli Stati Uniti. Tutti gli stati sono stati colpiti, i morti sono oltre la centinaia, mentre i contagiati sono oltre seimila. Gli USA, nel frattempo, hanno testato anche il primo vaccino su una volontaria. Trump, però, predica cautela. Nel frattempo, se in Italia si fa la corsa ai supermercati, negli Stati Uniti si fa la corsa alle armi. Fuori ai negozi ci sono file lunghissime, quasi come quelle che abbiamo visto qui fuori ai supermercati. Clio Make Up, famosa truccatrice, ha raccontato sui suoi canali social cosa ha vissuto in questi ultimi giorni nella Grande Mela: “New York è diventata una città non più sicura per me e mio marito. C’è gente che invece di comprare la carta igienica fa la fila per comprare le armi. Il popolo americano è molto diverso da quello italiano. Abbiamo iniziato ad avere paura più del virus“. La truccatrice, che aspetta un’altra bambina, ha deciso dunque di lasciare la Grande Mela per spostarsi in uno stato più sicuro: “Abbiamo deciso di venire dalla seconda nostra famiglia qui in America per stare tutti insieme e soprattutto lontano dalle grandi città”. Anche lì, però, ci sono delle difficoltà: “Non ho nulla, nemmeno il dottore“. La donna spera che tutto possa andare bene, soprattutto adesso che il parto si avvicina.

La situazione negli Stati Uniti pare non sia tanto diversa rispetto all’Italia. Gli USA potrebbero essere travolti da una forte ventata di contagi nelle prossime ore.