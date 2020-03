Coronavirus, cancellato anche l’Eurovision Song Contest 2020: l’annuncio ufficiale su Instagram sta facendo il giro del web

Un nuovo colpo durissimo per il mondo dello spettacolo. Poco fa anche gli organizzatori dell’Eurovision Song Contest hanno comunicato attraverso i canali ufficiali della competizione, che purtroppo a metà maggio non sarà possibile mandare in scena la competizione. Da mesi ormai era tutto un fermento di preparativi in occasione della competizione europea più attesa dagli appassionati del mondo musicale. Quest’anno si sarebbe dovuta svolgere a Rotterdam, e come ogni anno, avrebbero partecipato i rappresentanti di ogni Paese. Per quanto riguarda l’Italia, sarebbe stato il compito di Diodato, con la sua ‘Rumore’, dopo la vittoria al Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Purtroppo questo non sarà possibile, visto quando sta accadendo a causa del Covid 19. Il virus che ormai da mesi si sta propagando in tutto il globo, non sta lasciando davvero tregua e uno alla volta stanno saltando tutti i principali impegni sportivi e di spettacolo. Infatti, prima dell’Eurovision, anche gli Europei calcistici, le coppe e le competizioni tra i vari Paesi sono state sospese.

Coronavirus, cancellato l’Eurovision 2020: l’annuncio ufficiale

Sul profilo Ufficiale Instagram dell’Eurovision Song Contest, è stato pubblicato un messaggio di scuse a tutti gli appassionati. Si informa che a causa della propagazione sempre più ingente del Coronavirus la competizione è stata slittata al 2021. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi e gli impegni del caso, non si è riusciti a trovare un soluzione adeguata, affinché la competizione possa avere luogo. Sul sito possiamo leggere nel dettaglio: “È con profondo rammarico che dobbiamo annunciare la cancellazione dell’Eurovision Song Contest 2020 a Rotterdam. Nelle ultime settimane abbiamo esplorato molte opzioni alternative per consentire all’Eurovision Song Contest di proseguire. Tuttavia, l’incertezza creata dalla diffusione di COVID-19 in tutta Europa – e le restrizioni poste in essere dai governi delle emittenti televisive partecipanti e dalle autorità olandesi – indicano che l’Unione europea di radiodiffusione (EBU) ha preso la difficile decisione che è impossibile continuare con l’evento dal vivo come previsto. Siamo molto orgogliosi del fatto che l’Eurovision Song Contest abbia unito il pubblico ogni anno, senza interruzione, negli ultimi 64 anni e noi, come milioni di fan in tutto il mondo, siamo estremamente rattristati dal fatto che non possa aver luogo a maggio.”

A questo punto non ci resta quindi che aspettare le prossime settimane, per capire se potranno esserci ulteriori variazioni significative. Per ora le notizie non sono confortanti, ma non possiamo fare altro che augurarci che la situazione possa migliorare quanto prima.