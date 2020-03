Coronavirus, guarita una donna di 95 anni: è la prima della provincia di Modena ad aver sconfitto il Covid-19, ecco la situazione nella zona.

Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia e creando diversi disagi, in particolare al Nord, dove sono nati i primi focolai e dove continua ad esserci il numero più alto di contagi di tutta la penisola. Anche l’Emilia Romagna conta numeri piuttosto significativi, ma poco fa è giunta una bella notizia dalla provincia di Modena, dove è guarita una donna di 95 anni. La signora è la prima modenese ad aver superato il Covid-19 e ha sicuramente lasciato tutti di stucco, visto che il virus ha dimostrato finora di essere molto pericoloso in particolare per le persone anziane. Nonostante la veneranda età, però, la donna in questione è riuscita a sconfiggerlo: ecco tutti i dati della zona del modenese.

Coronavirus, guarita donna di 95 anni in provincia di Modena: è la prima della sua zona a sconfiggere il virus

La notizia della donna di 95 anni che ha sconfitto il Coronavirus ha rallegrato il cuore di tutti. La nonnina, originaria di Fanano, è la prima paziente del modenese completamente guarita, alla quale si è aggiunto un giovane di 27 anni di Carpi. I numeri che arrivano dal modenese, comunque, sono piuttosto confortanti. Ben 23 persone sono infatti in attesa dell’ultimo tampone che ne confermi la guarigione definitiva, ma già da giorni non mostrano più sintomi. Per quanto riguarda il numero dei contagiati, invece, l’ultimo report della Regione ne ha registrati 20, molti di meno rispetto ai 73 che sono stati trovati positivi il giorno prima.

In tutta Italia, comunque, continua il grande lavoro da parte degli operatori sanitari, che si stanno impegnando senza sosta e con tutte le precauzioni possibili per garantire assistenza a tutti i malati.

Nelle ultime ore ha parlato della situazione Coronavirus anche Papa Francesco, che attraverso le pagine di Repubblica, ha voluto lanciare un messaggio di preghiera e speranza a tutti gli italiani.