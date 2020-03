Coronavirus, Le Iene tornano in tv dopo la sospensione: splendida notizia

Coronavirus, Le Iene tornano in tv dopo la sospensione forzata: la splendida notizia fa il giro del web e fa impazzire i fan del programma

Attualmente l’Italia si sta trovando a dover affrontare una situazione davvero critica, con la diffusione del Covid- 19. E molte ripercussioni ci sono state anche nell’assetto delle varie emittenti televisive che ovviamente hanno dovuto sospendere molti programmi e molti altri stanno andando in onda senza pubblico per ovvi motivi. Il tg satirico ‘Le Iene’m non fa eccezione, purtroppo qualche settimana fa proprio a causa del Coronavirus il programma è stato costretto a chiudere i battenti fino a data da destinarsi. Il sito ufficiale del tg avvisò tutti gli spettatori che purtroppo nella redazione si era verificato un caso di positività, motivo per cui il programma sarebbe stato sospeso fino a data da destinarsi, per la sicurezza di tutto lo staff. Solo qualche ora fa però il sito di ‘Fanpage’ si è lasciato scappare una notizia davvero fantastica.

Stando a quanto riportato dal sito di Fanpage, il tg satirico che ormai da anni tiene compagnia agli Italiani con i suoi servizi d’inchiesta sarebbe pronto a riaprire i battenti. Secondo quelli di Fanpage, infatti, il tg sarebbe pronto a ritornare in tv a partire dal 9 di Aprile, quindi qualche giorno dopo il termine previsto per la fine della quarantena totale stabilita in Italia. Ovviamente per ora non vi è ancora nessuna notizia certa, però se fosse davvero così i telespettatori saprebbero certamente di cosa gioire. Nel frattempo di una conferma ufficiale o una smentita da parte della redazione o da uno dei conduttori, c’è un’altra splendida notizia.

In un momento così difficile per tutta la popolazione e in cui i momenti di svago sono minimi o praticamente nulli, la redazione de Le Iene ha deciso di lanciare un’iniziativa davvero speciale. Stiamo parlando della Quarantena Challenge. A partire da giovedì sera, su i canali ufficiali del programma sarà possibile vedere i grandi protagonisti del calcio, presente e passato alle prese con Fifa. I giocatori si sfideranno infatti online al gioco calcistico più famoso di sempre, per intrattenere tutti gli appassionati a casa che ovviamente stanno risentendo della sospensione del campionato italiano e dei vari stranieri. Un modo per svagarsi, ma anche per sentirsi in un certo senso tutti connessi tra loro.