GF Vip, Fernanda Lessa è stata la protagonista di un duro attacco arrivato proprio da lei: ecco cosa è successo nel daytime di mercoledì 18 Marzo.

Mancano pochi istanti all’inizio di questa diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip, eppure siamo certi che sarà una diretta davvero imperdibile. Non soltanto, come raccontato in un nostro recente articolo, si eleggerà il nome del primo finalista e dei due eliminati di questa sera, ma si affronteranno diverse tematiche più che importanti. Senza alcun dubbio, tutti i concorrenti verranno informati ancora una volta dell’emergenza Coronavirus che stiamo vivendo in queste settimane. Ma non solo. Perché, come al suo solito, Alfonso Signorini parlerà sicuramente di alcuni litigi che sono avvenuti in questa settimana. Non ci riferiamo alla rivalità tra Valeria Marini ed Antonella Elia, bensì ad alcuni scontri avvenuti tra altri gieffini. In particolare, quello avvenuto tra Fernanda Lessa e Paola Di Benedetto. A proposito della modella brasiliana, nel daytime di mercoledì 18 Marzo abbiamo visto che l’ex naufraga è stata la protagonista di un duro attacco. Sapete da parte di chi? Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, duro attacco a Fernanda Lessa: cos’è successo

Qualche giorno fa, come raccontato in un nostro recente articolo, Fernanda Lessa e Paola Di Benedetto sono state le protagoniste di un acceso scambio di opinioni. La modella brasiliana, dopo aver lamentato una mancanza di rispetto da parte di alcuni dei suoi coinquilini, ha deciso di fare loro un piccolo ‘dispetto’: accendere il phon nel bagno di prima mattina e ritornare a dormire nella sua stanza. Insomma, un gesto non affatto da poco. Che, ovviamente, ha suscitato la reazione da parte dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin. È proprio per questo motivo che, nel momento della colazione, tra le due sono volate parole davvero pesanti. Tutto è andato a buon fine, ve l’abbiamo raccontato. Eppure, molto probabilmente subito dopo il litigio, la bella Di Benedetto ha lanciato un vero e proprio attacco nel confessionale alla modella brasiliana. Come abbiamo potuto vedere dalle immagine mandate in onda nel daytime di mercoledì 18 Marzo, la fidanzata di Federico Rossi ci è andata giù davvero pesante.

‘Fernanda deve imparare a scaricare le sue frustrazioni e la carogna che ha addosso su se stessa, perché altrimenti bisogna andare via’, dice Paola in confessionale. Insomma, delle parole abbastanza ‘dure’, c’è da ammetterlo. Ma che, senza alcun dubbio, sono dettate dal momento di rabbia. Anche perché, come dicevamo precedentemente, dopo qualche ora, le due gieffine si sono lasciate andare ad un tenero e caldo abbraccio.