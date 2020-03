GF Vip, il gesto di Fabio Testi con Paola Di Benedetto non passa inosservato: momento di ‘imbarazzo’ in diretta, ecco cos’è successo nel dettaglio.

La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip sta regalando, come sempre, grandi emozioni e inaspettati colpi di scena. Tutto è cominciato con un riferimento alla situazione che l’Italia sta vivendo con l’emergenza Coronavirus. Alfonso Signorini ha fatto un emozionante discorso e poi è passato a parlare del gioco e di quello che è successo in settimana, compresa la telefonata che tutti i concorrenti hanno fatto con i propri cari. A proposito di questo, il conduttore ha spinto Antonella Elia a rivelare il contenuto della sua conversazione con il fidanzato, che le ha fatto una promessa ‘piccante’. Non sono mancati anche gli scontri, in particolare Antonella ne ha avuto uno molto acceso con Rita Rusic, che era in collegamento dallo studio. Un momento di ‘imbarazzo’, invece, ha visto protagonisti Fabio Testi e Paola Di Benedetto. L’attore e l’ex Madre Natura si sono chiariti in settimana dopo la lite di qualche settimana fa e dopo la messa in onda della clip sul loro confronto, Fabio ha fatto un gesto che non è sfuggito ad Alfonso Signorini: ecco cos’è successo.

GF Vip, il gesto di Fabio Testi verso Paola non è passato inosservato: ecco cos’ha fatto l’attore

Fabio Testi e Paola Di Benedetto in settimana si sono chiariti dopo la lite avuta in diretta qualche puntata fa. Questa sera Alfonso Signorini ha mandato in onda la clip del loro confronto, dicendo che gli è piaciuto particolarmente perché è stato molto vero. Mentre scorrevano le immagini, Paola e Fabio erano abbracciati e alla fine del video si sono scambiati un bacio affettuoso. Quello che però non tutti hanno notato, è che l’attore ha quasi baciato Paola sulle labbra. L’ex Madre Natura si è spostata un attimo prima del contatto, porgendo la guancia a Testi.

E’ stato Signorini a far notare a tutti il gesto di Fabio Testi, chiedendo anche alla regia di mandare in onda il replay del video: “Ti è venuto proprio dal cuore quel bacio, vero?”, ha scherzato il conduttore. “E’ la forza dell’abitudine”, ha risposto ironicamente Testi, abbracciandosi con Paola.