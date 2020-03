Durante la diciassettesima puntata del GF Vip è arrivato l’inaspettato messaggio di Wanda Nara: cosa ha detto l’argentina in diretta televisiva.

Una diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip davvero imperdibile. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro recente articolo, si è saputo il nome del primo finalista, ma anche per tutto quanto è accaduto in diretta televisiva. Badate bene, non ci riferiamo all’emozionante discorso che Alfonso Signorini, ad inizio puntata, ha fatto a tutti i concorrenti, ma anche per il vero e proprio colpo di scena accaduto in diretta televisiva. Sappiamo che il direttore di Chi conduce il reality dagli studi di Cologno Monzese. Non è affatto da solo, è vero. È ugualmente accompagnato dal suo opinionista Pupo. E Wanda Nara? Beh, a causa dell’emergenza Coronavirus, già da due puntate, l’argentina non può presenziare in puntata. Tuttavia, durante la diretta di mercoledì 18 Marzo, la moglie di Mauro Icardi ha deciso di inviare un messaggio davvero inaspettato.

Wanda Nara, il messaggio inaspettato al GF Vip

Aspettavamo tanto questo momento e, finalmente, è arrivato: Wanda Nara ha inviato un messaggio al Grande Fratello Vip. Sono già due settimane che la bella argentina non può presenziare in studio insieme ad Alfonso Signorini e Pupo. E, a causa dell’emergenza, non potrà essere presente fino alla fine del percorso. Tuttavia, per la diciassettesima puntata del reality, la moglie di Mauro Icardi ha voluto inviare un messaggio a tutti i presenti. Direttamente da casa sua, l’argentina ha voluto salutare i suoi ex compagni di viaggio. Ed, ovviamente, tutti gli inquilini della casa di Cinecittà.

‘Mi mancate tantissimo. Io sono a casa con la mia famiglia, con i miei bambini e con Mauro. La situazione qua è come in Italia. Siamo già da tante settimane che non usciamo per niente. Un abbraccio enorme, vi voglio bene. E sono sicura che presto ci rivedremo’, queste le parole dell’argentina dedicate a tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip. Non è affatto mancato, però, l’appello a tutti gli italiani di restare a casa.