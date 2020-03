Gf Vip, Pupo svela come ha conosciuto Wanda Nara: dov’erano e quando

Gf Vip, Pupo svela come ha conosciuto Wanda Nara: il momento esatto in cui ha approcciato con lei. Questo e tanti altri retroscena…

Pupo e Wanda Nara sono i due nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip che hanno spalleggiato Alfonso Signorini nella conduzione del programma. Una bella avventura, fresca e nuova. E’ la prima volta che Wanda Nara si trova a commentare un reality per Mediaset. Donna super impegnata e molto apprezzata dal pubblico, fino ad ora era stata vista soltanto in programmi tv dedicati al calcio. Per lei, dunque, nonostante la dimestichezza con le telecamere, era un ruolo nuovo. L’esordio è stato più che entusiasmante ed è andato tutto liscio. Tuttavia, era la prima volta anche per lei e Pupo: una coppia inedita. I due, come rivelato dal cantante nell’intervista appena rilasciata a Novella 2000, non si conoscevano prima.

Gf Vip – Pupo, la confessione su Wanda Nara

Non c’è che dire: sono partiti alla grande. Una coppia che ha donato tanti sorrisi al pubblico del Grande Fratello Vip nelle puntate iniziali. Adesso, però, non sono più lì insieme, sulle poltrone a loro destinate in studio. Ad occupare il posto c’è solo Pupo (salvo ulteriori variazioni), perché Wanda Nara è a Parigi e per l’emergenza Coronavirus non può muoversi di casa. Ma cosa ha rivelato, Pupo, nell’intervista rilasciata a Novella 2000?

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha voluto parlare della sua collega e compagna di viaggio al Grande Fratello Vip, rivelando alcuni retroscena su come si sono conosciuti: “Non vi nascondo che all’inizio ero un po’ prevenuto. Non sapevo a cosa andassi incontro. Ho approcciato Wanda durante una cena al ristorante Baglioni di Milano dove c’erano anche i vertici Mediaset per parlare del nostro progetto. Pensavo che Wanda fosse la solita ragazzina legata al denaro e al successo, visti i suoi rapporti con le alte cariche del calcio internazionale. Invece non è affatto così”. Nell’intervista, il cantante sostiene addirittura che adesso la considera una figlia.

Un difetto per Wanda?

Di una bellezza rara, affascinante e super impegnata col lavoro. Donna, madre, moglie esemplare. Insomma, una persona che merita stima sotto ogni punto di vista. Se, però, si chiede a Pupo di trovare un difetto in Wanda inerente al suo ruolo nel programma: “Essendo argentina e non parlando in maniera fluida la nostra lingua, spesso non esprime a pieno i concetti. Deve ripetersi per farsi capire… Non conosce i vipponi della casa a differenza mia, e fa difficoltà a entrare nel vivo delle loro vicende”.