Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? L’influencer romana rompe finalmente il silenzio in una diretta su Instagram

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati una delle coppie più amate del trono classico di Uomini e Donne. Il loro percorso nel programma di Maria De Filippi è stato abbastanza lungo ed ha appassionato milioni e milioni di telespettatori. Nello studio della De Filippi era palese che tra i due fosse nato un bellissimo sentimento ed infatti la loro storia è proseguita anche lontano dalle telecamere. Una storia d’amore durata circa due anni, arricchita da viaggi stupendi e momenti indimenticabili. In questi due anni non sono mancati i momenti di crisi, ma la De Lellis e Damante sembravano invincibili. Ad un certo punto, però, i due hanno deciso di prendere due strade diverse. Le indiscrezioni di gossip parlano di presunti tradimenti da parte dell’ex tronista, di cui ne parla anche la stessa De Lellis nel libro “Le corna stanno bene su tutto“. Dopo la delusione amorosa, Giulia ha ritrovato il sorriso accanto ad Andrea Iannone, motociclista ed ex fidanzato di Belen Rodriguez. Anche in quel caso sembrava vero amore: i due sono andati subito a convivere, ma la loro storia è durata ancora meno. La De Lellis ha annunciato proprio qualche giorno fa la fine della storia con il motociclista.

Giulia e Andrea sono tornati insieme?

Dopo la fine della storia d’amore con Iannone, il gossip si è subito riacceso. Il settimanale Chi, infatti, ha vociferato un presunto ritorno di fiamma tra l’influencer romana e l’ex tronista di Uomini e Donne. Secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini, i due si starebbero risentendo telefonicamente. In questi giorni, tra l’altro, sarebbe impossibile vedersi. Il gossip impazza e i fan della coppia, che sono sopravvissuti alla tempesta, sono curiosi di sapere se sono tornati insieme. Oggi, come ogni pomeriggio, la modella e influencer romana ha tenuto una diretta sul popolare social network. Durante la diretta non sono ovviamente mancati i riferimenti all’ex fidanzato. La De Lellis allora ha rotto il silenzio: “Mando un bacio anche al Dama. Ci sentiamo. Che volete che vi dica? State sempre lì ad inciuciare. State tranquilli“. L’ex corteggiatrice non ha né confermato né smentito la notizia e tra l’altro ha confermato che i contatti telefonici esistono.

I fan sognano il clamoroso ritorno di fiamma. Anche Damante è nuovamente single, dopo un flirt fugace con Claudia Coppola. La fine del flirt è arrivato (per coincidenza?) poco dopo la fine della storia d’amore tra la De Lellis e Andrea Iannone.