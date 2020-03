Andrea Iannone durante una diretta su Instagram ha confermato la rottura con Giulia De Lellis: il pilota le lancia anche una frecciatina, ecco le sue parole.

L’Italia è chiusa in casa: tutti i cittadini per l’emergenza Coronavirus sono costretti a restare nelle proprie dimore per evitare eventuali ed ulteriori contagi. Così, tutti i vip, cantanti ed attori cercano di dare il loro contributo: quasi tutti i personaggi noti della tv e non solo si collegano in diretta ogni giorno sui social per intrattenere i loro fan. Ieri lo ha fatto anche Andrea Iannone, il pilota di Moto GP sempre al centro del gossip. La rottura tra lui e Giulia De Lellis sembra esser stata confermata dall’influencer, sempre in una diretta: anche lui non si è nascosto ed ha usato alcune parole che hanno attirato l’attenzione di tutti. Ecco cosa è successo.

Andrea Iannone rompe il silenzio: la frecciatina a Giulia De Lellis non passa inosservata

Ha rotto finalmente il silenzio: Andrea Iannone ieri durante una diretta ha parlato di Giulia. Il 17 marzo insieme a Max Biagi, suo amico, si è collegato su Instagram live ed ha regalato un po’ di intrattenimento ai migliaia di fan che lo seguono quotidianamente. I due amici hanno affrontato diversi temi, fino a quando è spuntato fuori il nome di Giulia De Lellis tra i commenti di chi seguiva la diretta. Il pilota di moto GP, stufo delle domande poste dai followers, sbotta: “Ragazzi, basta con queste domande. Giulia sta scrivendo un nuovo libro, non so dov’è”.

La frecciatina di Andrea non è passata assolutamente inosservata ed inoltre conferma la rottura definitiva tra i due. Ricordiamo che il libro scritto dall’influencer romana racconta del tradimento di Andrea Damante, titola “Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza“. Giulia replicherà a questa ‘frecciatina’? Lo scopriremo!