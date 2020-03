È stata una delle concorrenti più particolari e più controverse di Masterchef, ma ora Maria Teresa con una foto svela un particolare retroscena su Marisa.

Maria Teresa è stata senza dubbio una delle concorrenti meno amata dal pubblico a casa di questa edizione di Masterchef. Troppo rigida, troppo maestrina forse, troppo determinata senza guardare in faccia nessuno. Eppure è stata anche una delle finaliste perché, insieme a Marisa e Antonio Lorenzon, senza dubbio è molto determinata e pronta ad arrivare dove vuole e quando vuole. La ragazza ora, che ha il profilo Instagram letteralmente invaso da piatti cucinati da lei dopo Masterchef, ha anche fatto una importante rivelazione su una concorrente del programma, Marisa Maffei.

Il rapporto tra Marisa e Maria Teresa a Masterchef

Maria Teresa e Marisa durante il programma sono passate da un odio ad una reciproca alleanza per emergenze e per raggiungere i loro obiettivi. Un rapporto che sembrava meramente d’utilità per arrivare in finale visto che entrambe erano molto forti e determinate. Situazione che aveva persino fatto arrabbiare Antonio Lorenzon, il vincitore di Masterchef, che durante la trasmissione con Marisa aveva legato moltissimo. Insomma. Fra le due c’era un rapporto di reciproca utilità. Almeno così sembrava.

La foto pubblicata con Marisa

In una foto di Instagram proprio di Maria Teresa pubblicata qualche giorno fa sul suo profilo, abbiamo infatti visto l’ex concorrente insieme a Marisa. La didascalia riporta le parole: “Probabilmente fuori da qui non saremo mai amiche… Dissero. E invece… che due quaquaraqua 😄 Ci riabbracceremo presto 🤍”.. Sembra quindi che il loro rapporto di amore odio, dopo la fine della gara si sia trasformato in un’amicizia vera.

Chissà, fuori dalla gara magari Maria Teresa è più tranquilla e il suo carattere così diretto, esplicito e a tratti quasi arrogante si trasforma. Sicuramente è una donna caparbia, piena di doti e di coraggio. Proprio come Marisa e per questo le due sono diventate amiche anche fuori dal programma. Dal canto suo però la Maffei sul suo profilo Instagram non ha condiviso una foto con Maria Teresa, ma con Antonio. Un selfie dei due visibilmente uniti e amici. Chissà.