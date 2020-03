Sonia Bruganelli: “Lo sappiamo che bisogna restare a casa, ma…”, le dure parole della moglie di Paolo Bonolis su Instagram.

Sono giorni difficili per l’Italia intera, che si è ritrovata a dover affrontare la grave emergenza Coronavirus. La gente è chiusa in casa da settimane in una quarantena forzata che non è facile per nessuno. Ad alleviare la noia ci pensano i vip, che in questi giorni stanno cercando di ‘tenere compagnia’ ai loro followers attraverso video e dirette sui social, in cui si parla, si ride e si canta insieme. Molti personaggi pubblici, inoltre, hanno approfittato della loro popolarità per fare appelli volti a sensibilizzare la gente al rispetto delle normative emanate dal Governo per fronteggiare l’emergenza, una su tutte quella che vieta di uscire di casa se non per motivi di necessità primaria, come fare la spesa, andare in farmacia e assistere i malati. ‘Io resto a casa’ è lo slogan che alberga sulla maggior parte dei profili social dei vip, che stanno cercando di dare il buon esempio a chi li segue. Poco fa, però, è arrivato un post molto duro da parte di Sonia Bruganelli, imprenditrice di successo nonché moglie di Paolo Bonolis. Sonia ha scritto delle parole molto dirette e forti sul suo profilo Instagram, proprio in relazione all’invito a non uscire di casa da parte dei personaggi famosi: ecco le sue dichiarazioni nel dettaglio.

Sonia Bruganelli è famosa per essere una donna molto diretta e senza peli sulla lingua, e lo dimostra sempre, anche quando risponde alle critiche che riceve sui social. La moglie di Paolo Bonolis è abituata a dire sempre quello che pensa senza troppi filtri. Ed è proprio quello che ha fatto poco fa su Instagram, con un post molto duro in cui manda una ‘frecciatina’ a tutti i vip che in questi giorni stanno ripetendo lo slogan ‘Io resto a casa’, per dare il buon esempio e convincere la gente a non uscire e a rimanere in quarantena per sconfiggere il Coronavirus. “Lo sappiamo che dobbiamo stare a casa, ma…”, scrive la Bruganelli nella didascalia del suo post.

“‘Io resto a casa’ lo voglio scritto da chi vive in 50 mq con tre figli. Non da persone che, come me, hanno ville a due piani con piscina e fanno la morale a tutti”, scrive Sonia. Beh, il suo pensiero è chiaro e diretto e non ha bisogno di aggiunte. Siete d’accordo anche voi?