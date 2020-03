Nella casa del Grande Fratello VIP i concorrenti Teresanna, Sossio e Patrick hanno chiacchierato e si sono espressi sulla loro collega e coinquilina Valeria Marini: ecco le loro parole.

Il Grande Fratello VIP, nonostante l’emergenza Coronavirus che sta colpendo l’Italia, continua e la redazione, proprio ieri sera, 17 marzo, ha regalato ai concorrenti la possibilità di parlare con i propri familiari. Mancano poche settimane alla finalissima del reality show: il programma sarebbe dovuto terminare a fine di aprile, ma, vista l’emergenza sanitaria, la produzione ha deciso di anticipare la finale. Ieri sera in giardino Teresanna, Sossio e Patrick si sono scambiati una chiacchiera: uno dei temi è stato Valeria Marini. Tutti e tre si sono espressi sulla showgirl sarda: ecco le parole.

Grande Fratello VIP, Teresanna Pugliese su Valeria Marini: “Rompe gli equilibri”

Dopo aver trascorso la giornata a fare dispetti a Valeria Marini, Patrick Ray Pugliese si è ritrovato in giardino ieri sera a parlare con i suoi coinquilini Sossio Aruta e Teresanna Pugliese. I concorrenti del Grande Fratello VIP si sono espressi su Valeria Marini, loro coinquilina spesso al centro dell’attenzione, soprattutto per le liti con Antonella Elia. L’ex tronista ed ex di Francesco Monte ha commentato così la showgirl: “Valeria è molto buona e generosa, però poi ha questo egocentrismo che spesso la rende invadente. A volte va a rompere degli equilibri”.

Anche Sossio Aruta esprime il suo pensiero e dice: “E’ imprigionata nel personaggio Valeria Marini”, asserisce con aria consapevole. “Ma lei è Valeria Marini”, risponde Patrick. “Si, ma è rimasta imprigionata nella Valeria star, però è una bonacciona”, controbatte l’ex cavaliere di Uomini e Donne nel trono Over. L’ex concorrente del Grande Fratello NIP si è divertito molto a fare gli scherzi alla Marini, ha infatti svelato divertito ai loro amici: “Oggi le ho nascosto Licia, poi le ho nascosto la pasta della pizza e le ho spostato il beauty di un metro e l’ha cercato per parecchio. Insomma è andata avanti un’oretta e mezza a cercare cose”.