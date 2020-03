Cecilia Rodriguez è sbarcata su Tik Tok: la famosa argentina con il suo fisico da urlo ha regalato un imperdibile balletto: indossa il costume. Diamo un’occhiata!

L’emergenza Coronavirus obbliga tutti i cittadini e restare nelle proprie case per evitare eventuali ed ulteriori contagi. Le disposizioni governative impongono agli italiani di non uscire per fronteggiare l’emergenza Covid-19: che si fa per sconfiggere la noia? Tutti i VIP con dirette e video intrattengono i loro fan. Cecilia Rodriguez sta trascorrendo la quarantena insieme ad Ignazio Moser a Trento. I due con allenamenti e passeggiate tra i vigneti trascorrono il loro isolamento. L’argentina si è divertita ieri in giardino: è sbarcata sul famoso social in cui esplode la fantasia ed ha regalato una coreografia ai suoi fan. Parliamo di Tik Tok! Cechu ha regalato un meraviglioso balletto in costume: diamo un’occhiata.

Cecilia Rodriguez sbarca su Tik Tok: imperdibile balletto in costume

Cecilia Rodriguez sta trascorrendo la quarantena insieme alla sua dolce metà, Ignazio Moser, a Trento. Giunti nella casa di campagna del ciclista la coppia sta vivendo l’isolamento proprio lì: non mancano passeggiate nei vigneti, allenamenti all’aperto e pasti super squisiti che intrattengono i due ex gieffini che nella casa di Cinecittà fecero sognare tutto il pubblico con la loro storia d’amore. Ieri la Rodriguez fece spaventare tutti mostrandosi con delle macchie sulle labbra: è stata lei in persona a spiegare che si trattava di herpes. Sui social tiene informati i suoi fan e follower quotidianamente con tantissime IG story in cui mostra come trascorre la sua quarantena. E ieri ha deciso di regalare il suo fisico da urlo. Cecilia ha trovato il tempo per sbarcare su un famoso social che sta spopolando negli ultimi tempi e che permette di dare spazio alla fantasia dei loro utenti: parliamo di Tik Tok! Tantissimi VIP sono iscritti e si divertono a registrare video in cui recitano, cantano o ballano: il social è uno spasso! L’argentina non poteva mancare all’appello e così ha deciso di registrare un video! Si è mostrata in giardino, in costume, ed ha regalato a tutti i suoi fan un imperdibile balletto: ha poi pubblicato la sua clip sul suo canale Instagram.

Questo è uno screen ripreso dalla IG story della sorella di Belen: in costume l’ex concorrente del Grande Fratello VIP regala un balletto ai suoi fan!